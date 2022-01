MIAC punta alla valorizzazione della 'piemontese' con una piattaforma web dedicata

Una nuova piattaforma web per la valorizzazione della razza bovina piemontese: è questo il progetto lanciato dal Comune di Cuneo e dal MIAC (che è società da esso partecipata al 36%), dove settimanalmente si svolge l’unico mercato d’Italia per la compravendita di bovini vivi.



Un'idea già paventata il 16 dicembre dell'anno scorso, quando alla I^ commissione consiliare era stato presentato il nuovo piano industriale del MIAC, votato all'innovazione.



Il progetto punta infatti a valorizzare e modernizzare una filiera ancora legata a schemi tradizionali, rendendola trasparente e tracciabile al fine di tutelare e valorizzare un grande patrimonio della provincia e della Regione con una rete territoriale integrata funzionale a consentire scambi efficienti e regolamentati.



Il costo complessivo dell'iniziativa è di 107.236 euro. Ai fondi CRC e CRT si aggiungeranno i 15.000 euro messi in campo dal Comune stesso. MIAC, invece, si occuperà di organizzare concretamente il progetto in ogni sua fase.