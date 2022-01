Affitto barca a vela, chi può noleggiarla e quali documenti servono

Trascorrere le vacanze in barca a vela è il sogno di molti: lo sa bene Marenauta, agenzia specializzata nell’affitto di barche a vela, yacht e gommoni. Sono sempre più le famiglie e i gruppi di amici che si organizzano per questa tipologia di viaggio: esclusività, prezzi competitivi e la possibilità di raggiungere calette incredibilmente preziose e uniche rendono irrinunciabile questa tipologia di vacanza.

Affitto barca a vela: quali sono i requisiti

Prima di prenotare questa tipologia di viaggio è importante conoscere i requisiti per affittare una barca a vela, quali sono i documenti necessari e chi può farlo. È importante comprendere che tutto parte dalla dimensione. Barche inferiori ai 40,8 CV possono essere condotte anche senza la patente nautica; se l’imbarcazione ha dimensioni limitate e un motore non troppo performante allora può essere guidata anche da chi non è in possesso di una patente nautica. Le barche più grandi di 6 metri o con una capienza superiore a 10 persone hanno necessità di essere condotte da personale competente ma se vuoi affittare una barca a vela senza patente nautica lo puoi fare, purché tu tenga a mente quelle caratteristiche precedentemente citate.

Quali documenti servono?

Per poter noleggiare una barca sono necessari due documenti più uno opzionale: il primo è un documento di identità valido che può essere sia la carta d’identità che il passaporto, poi è necessaria una forma di pagamento valida con deposito cauzionale a scelta dell’agenzia che si occupa del servizio ed infine opzionale è la patente nautica per barche che non la necessitano… attenzione però a quelle in cui il motore lo richiede, in quel caso diventa obbligatorio anche questo documento. Nonostante la patente nautica non sia sempre obbligatoria, ti consigliamo di studiare attentamente poiché soprattutto navigando in mare è consigliato avere una buona competenza di sistemi di pilotaggio, nodi, informazioni sui venti e ovviamente anche su come intervenire in caso di emergenza.

Perché fare una vacanza in barca a vela?

I motivi per prenotare una vacanza in barca a vela possono essere numerosi. Il primo è senza dubbio l’esclusività: chi prenota una vacanza a bordo di una barca a vela sa di potersi gustare giornate luxury ed esclusive in location da sogno. Il secondo motivo è quello di poter avere uno stile di vita più green ed equilibrato: non solo è meno inquinante di altri mezzi, la barca a vela permette anche di avere uno stile di vita più a contatto con la natura. Rilassarsi è poi un altro dei punti fermi di una vacanza in barca a vela: la serotonina non manca e combinata con la vitamina D fornita dal sole dà la carica per un rientro energico. La possibilità di trascorrere poi del tempo praticando sport acquatici è un altro incredibile motivo per scegliere questa tipologia di viaggio. Infine, visto il momento, segnaliamo anche la possibilità di gustarsi una settimana di mare lontani dalle zone più affollate così da restare in totale sicurezza.

Dove noleggiare una barca a vela ad un prezzo competitivo