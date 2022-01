Non accetta la fine della relazione e lo tartassa con 7mila telefonate

Sono 7.700 le telefonate messe agli atti dal Tribunale di Cuneo, dove una donna, G.R., era imputata per stalking nei confronti dell’ex compagno, con cui conviveva a Mondovì dal 2016.



La relazione fra i due finì dopo un anno: “Lei reagì malissimo – ha spiegato l’ex compagno, presente in aula -. Aveva iniziato a tartassarmi di chiamate. Mi telefonava di continuo, senza limiti né orari. L’ho bloccata su ogni social. La situazione si è protratta fino al 2018. Poi ha smesso. Ho ritirato la querela”.



A seguito della remissione della parte offesa il giudice ha pronunciato il non doversi procedere nei confronti di G.R.