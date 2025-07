Incidente tra camion e auto a Pietraporzio: chiusa la statale 21 “Della Maddalena”

È momentaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la strada statale 21 “Della Maddalena” in località Pietraporzio, sopra Pontebernardo. a causa di un incidente avvenuto al km 43,500.

Nello scontro sono rimasti coinvolti un mezzo pesante e un’autovettura. Al momento non si conoscono le condizioni delle persone coinvolte.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per consentire il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile, in piena sicurezza.