Tutto esaurito per l’incontro di questa sera, alle 21, “Le guerre infinite trasformano gli esseri umani” con il report di guerra per il quotidiano La Stampa Domenico Quirico. L'incontro si svolge nell’ambito della mostra Racconti d’Afghanistan alla ex Caserma Musso a Saluzzo.

