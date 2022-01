Stretta di mano tra Cuneo Volley e MSC Cuneo

Un altro passo importante per il Cuneo Volley che stipula la convenzione con il Michelin Sport Club Cuneo.

Gli oltre 2.300 soci e le loro famiglie avranno l’ingresso omaggio per le prossime tre partite casalinghe in calendario della serie A2 maschile Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo, a partire da quella di domenica con Ortona, dopodiché avranno l’ingresso ridotto a 5€ e la gratuità per gli under 18. Inoltre, gli oltre 70 schermi presenti all’interno dei locali MSC riprodurranno quotidianamente un video di presentazione del Club, carico di adrenalina, come sono tutte le partite giocate in casa dalla prima squadra biancocblù. Un altro accordo che il Club di pallavolo maschile della Città di Cuneo sigla sul proprio territorio di appartenenza.

Il Responsabile Marketing del club biancoblù, Davide Bima: «Michelin Sport Club è una realtà con la sua storia, migliaia di associati che oltre a fare sport creano una forza collettiva di interesse per le aziende locali. Una gestione che in tutti questi anni ha saputo sfruttare al meglio le proprie potenzialità e noi siamo contenti oggi di poter far parte di questa rete e poter intervenire con una convenzione, che siamo sicuri sarà apprezzata sia dai singoli che dalle famiglie».

Piero Battaglia, presidente del Michelin Sport Club: «Il Michelin Sport Club, ha da sempre l’obiettivo di promuovere e valorizzare le iniziative sportive del proprio territorio offrendo, così, ai propri soci molteplici servizi. Per questo motivo, siamo felici di poter vivere questa nuova collaborazione col Cuneo Volley certi che possa essere di arricchimento per tutti noi. In un momento storico come quello che stiamo vivendo, nulla è più gratificante del poter regalare – rispettando sempre ogni regola imposta – sorriso, serenità, momenti di svago attraverso le passioni sane; in grado di migliorare noi stessi e la qualità della nostra vita».

Inoltre, mercoledì 26 gennaio alle ore 20.00 i Quarti della Del Monte ® Coppa Italia A2 saranno match day Michelin Sport Club Cuneo, pertanto gli associati avranno l’ingresso omaggio.