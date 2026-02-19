"Kids Tour" e mercatino dell'artigianato: a Limone Piemonte un weekend di sport e tradizione:

Sabato 21 febbraio Limone Piemonte ospiterà una tappa del “Kids Tour” dell’AS Monaco. Un pomeriggio di divertimento e sport dedicato a bambini e famiglie promosso dal club monegasco.

Dalle 13 alle 17 in Piazza San Sebastiano si alterneranno sfide calcistiche con tiro al bersaglio gigante e gara di palleggi, tornei su PS5 con il videogioco FC26, quiz interattivi con distribuzione di gadget, partite di tennis e giochi per tutte le età, oltre all’incontro con “Bouba”, mascotte ufficiale del club.

Il Kids Tour è un evento itinerante che permette all’associazione sportiva di incontrare i giovani tifosi e le famiglie del territorio in un’atmosfera conviviale, attraverso animazioni sportive e ludiche aperte a tutti.

Inoltre, nel fine settimana, sabato 21 e domenica 22 febbraio, le vie del centro storico di Limone ospiteranno il tradizionale Mercatino dell’artigianato. Un appuntamento dedicato alla creatività e alle eccellenze locali, dove sarà possibile scoprire prodotti fatti a mano, oggetti unici e originali idee regalo.

Info: Ufficio Turistico di Limone: 0171 95281 - www.limoneturismo.it