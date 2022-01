Sergio Barattero, consigliere comunale a Briaglia, aderisce a Fratelli d’Italia

Fratelli d’Italia aggiunge un ulteriore tassello al suo sempre più ampio ed importante gruppo: la Federazione provinciale annuncia infatti l’adesione di Sergio Barattero.

Barattero, nato a Vicoforte nel 1955, risiede a Mondovì ed è consigliere comunale a Briaglia; amministratore di lungo corso ed esperienza, in passato ha fatto parte dell’Amministrazione della Colonia Agricola del Beila di Mondovì.

"Lo spirito che mi ha convinto ad aderire a Fratelli d’Italia – dice Sergio Barattero – è guidato dalla convinzione che il ripristinare lo spirito nazionale e patriottico dei nostri padri in questo preciso momento storico è una delle vie – se non l’unica – per migliorare le condizioni sociali, economiche ed anche etiche del nostro paese: l’Italia, il paese più bello del mondo! All’inizio di questo percorso intendo ringraziare sentitamente il Coordinatore provinciale di FdI, William Casoni, l’on. Monica Ciaburro, il capogruppo in Consiglio regionale Paolo Bongioanni, il responsabile per gli Enti locali Rocco Pulitanò, il presidente del Circolo di Mondovì e del Monregalese Claudio Sarotto".

"Gli amministratori comunali – evidenzia William Casoni, Coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia – sono la prima interfaccia della politica con i cittadini, ed oggi come non mai rivestono un ruolo chiave. L’adesione al nostro partito di Sergio Barattero è un ulteriore, importante segnale che Fratelli d’Italia rappresenta un punto di riferimento per chi amministra e per chi gestisce la cosa pubblica nelle realtà del nostro territorio: la validità del nostro progetto politico è testimoniata dalle adesioni sempre più numerose e di valore".

Chiunque fosse interessato ad approfondimenti ed informazioni sull’attività politica di Fratelli d’Italia sul territorio della Granda può consultare il sito internet www.fratelliditaliacuneo.com dove è possibile reperire i contatti di tutti i Circoli della Provincia di Cuneo, oppure la pagina Facebook Fratelli d’Italia – Provincia di Cuneo.