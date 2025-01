Asfalto a prezzi stracciati, ma è una truffa: identificata una presunta banda attiva nell'Albese

La truffa dell'asfalto inglese si è diffusa da qualche anno in varie zone d'Italia e, di recente, anche nella nostra provincia, in particolare nell'area dell'Albese. Gli agenti della Polizia Locale di Guarene, a seguito di alcune segnalazioni dei cittadini, sono intervenuti identificando un gruppo di stranieri di origine polacca e rumena con a capo soggetti di origine inglese ed irlandese che, da riscontri e analogie, risulterebbero far parte di una delle molteplici bande dedite a questo tipo di raggiro messo in atto da stranieri, detti “travellers”, quasi sempre irlandesi o inglesi, che si avvalgono di manovalanza rumena e polacca.

La parte della banda identificata è risultata essere composta da una decina di persone.

In cosa consiste la truffa? I soggetti circolano a bordo di camion su cui vi sono alcuni attrezzi da lavoro e o su auto e furgoni utilizzati per promuovere la vendita e trasportare il team di operai; i veicoli hanno targhe inglesi (gialle) e rumene.

La banda si rivolge a privati oppure a piccoli imprenditori, ad artigiani e comunque a società con capannoni. Uno dei soggetti, sempre molto distinto e con forte accento inglese, propone di eseguire lavori di asfaltatura a prezzi vantaggiosi e sempre di gran lunga inferiori a quelli di mercato; in molti casi il tizio dice di avere del bitume avanzato da altri interventi e spesso, per essere più credibile, riferisce, sempre falsamente, di lavori eseguiti per conto di Comuni o altri Enti Pubblici, magari realmente esistenti nelle vicinanze della azienda. La vittima, una volta accettata la proposta, ottiene lavori svolti velocemente e con materiale di scarsissima qualità che già poco dopo inizia a sbriciolarsi; spesso i metri coperti e la tariffa pagata non coincidono con quelli dichiarati e pagati alla banda, ma gli operai, una volta terminato il lavoro, scarso e non corrispondente agli accordi, risultano introvabili. Per essere più credibili in alcuni casi rilasciano anche una ricevuta di pagamento con dati societari e recapiti che dovrebbe anticipare la fattura elettronica in quanto non immediatamente emissibile.

Nonostante i recenti controlli del gruppo di stranieri sospettati di far parte della banda della truffa dell’asfalto inglese nella zona di Alba, al momento, non sono state presentate denunce alle Autorità.

I consigli forniti:

- diffidare di questo tipo di prestazioni a basso costo che in realtà sottendono la truffa;

- richiedere subito l’intervento delle Forze di Polizia sul numero d’emergenza unico 112 in caso di contatto.