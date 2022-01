Corsi online gratuiti, un'opportunità da cogliere sempre

Sempre più università e aziende stanno investendo nel sistema di formazione a distanza offrendo la possibilità di seguire dei corsi online gratuiti che aiutino ad acquisire nuove conoscenze e abilità.

Quando si prende in considerazione di iniziare un percorso di formazione online è fondamentale sapere come identificare un buon corso: una delle prime cose da fare è definire quali sono gli obiettivi per l'apprendimento per riuscire a scegliere il giusto corso e soprattutto leggere attentamente cosa viene offerto nell'ambito della formazione: potrebbe essere utile, in tal caso consultare i corsi online gratuiti di Alteredu che vi aiuteranno a sviluppare tutte quelle competenze necessarie per migliorare a livello lavorativo.

E-learning e apprendimento a distanza

La tecnologia ha completamente trasformato il mondo del lavoro, offrendo maggiori opportunità di lavorare da remoto a chiunque soprattutto durante questo momento delicato che ci troviamo a vivere per via della pandemia da Coronavirus.

Non sorprende, quindi, che gli studenti stiano anche cercando opportunità di apprendimento a distanza per approfondire i loro studi.

L' e-learning è un processo educativo in cui gli studenti e lavoratori si iscrivono ai corsi online gratuiti per imparare attraverso registrazioni di lezioni, videoconferenze dal vivo e materiali audiovisivi aggiuntivi che sono resi disponibili virtualmente ed accrescere a livello di formazione aziendale e digitalizzazione .

L'apprendimento online si sta dimostrando di grande impatto rendendo l'istruzione accessibile a gruppi più ampi di persone.

Le persone che beneficiano della flessibilità dell'apprendimento online includono professionisti che lavorano, genitori che scelgono di restare a casa nei primi anni di vita dei figli, ma anche coloro che sono all'estero o tutte quelle persone che non hanno possibilità di spostarsi.

Quali sono le caratteristiche dei buoni corsi online gratuiti

Coinvolgere gli studenti nell'apprendimento online è fondamentale, soprattutto quando si tratta di lezioni preregistrate e senza contatto visivo studente-docente.

Oltre a questo, è importante valutare alcuni fattori prima di scegliere uno tra i corsi online gratuiti che puoi trovare in rete.

Se è vero che il corso è gratuito è il tempo che si ha a disposizione a non essere illimitato, per questo bisognerebbe non sprecarlo seguendo un corso di cattiva qualità.

Ecco alcuni elementi da verificare quando si sceglie un corso online:

I corsi sono accreditati

Gli obiettivi degli individui possono variare ma l'accreditamento è spesso una considerazione chiave.

Se il corso online scelto non fosse accreditato, si potrebbe non essere in grado di utilizzare l’attestato per soddisfare i requisiti accademici e i crediti potrebbero non essere riconosciuti.

Sarebbe pertanto opportuno verificare che il corso o il programma sia riconosciuto e l’attestato ritenuto valido nelle sezioni in cui si desidera presentarlo.

Quanto sono qualificati i professori

È preferibile cercare le recensioni sul docente del corso, per capire quanta esperienza hanno nella didattica; non ci si dovrebbe mai accontentare di un docente scarso solo perché si tratta di corsi online gratuiti.

Quanto è pratico e coinvolgente il corso

Quando si partecipa a corsi online gratuiti, la qualità del video, dell'audio, della grafica e del design sono fondamentali per apprendere correttamente; per questo bisognerebbe provare il corso prima di iscriversi per capirne la qualità e facilità d’uso dell'interfaccia, oltre ad assicurarsi che vi sia un supporto tecnico che vi possa aiutare se si riscontrano problemi tecnici.

Quanto è flessibile il corso

Probabilmente, se si sta considerando di seguire dei corsi online gratuiti è perché si hanno problemi di orari dovuti al lavoro o ad impegni familiari; per questo è bene verificare la flessibilità del corso ovvero se è possibile completare il corso in base al proprio tempo o si è obbligati a seguire le lezioni dal vivo con il vincolo di un normale corso in aula.

È importante avere un'idea del programma del corso e delle scadenze per assicurarsi di essere in grado di completarlo.

Come è progettato il corso

Molti corsi online gratuiti mancano di elementi multimediali o forniscono lo stesso formato ogni settimana contribuendo a rendere l'esperienza di studio noiosa; bisognerebbe cercare corsi che hanno investito nell'innovazione dell'e-learning e utilizzano diversi formati per l'interazione, inclusi elementi multimediali per creare un'esperienza coinvolgente e classi di scambio tra studenti per favorire l'apprendimento e lo scambio di idee.