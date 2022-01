Avvocato per professione e fitness coach per passione: la storia di Elisa, 31enne di Sommariva del Bosco

Lei è Elisa Gerbaldo, classe 1989. Avvocato di professione, vive a Sommariva del Bosco e lavora nell'ufficio legale di un'azienda del Saviglianese.

Come accaduto a tutti, anche la sua vita, negli ultimi due anni, è stata condizionata dalla pandemia. Poche relazioni, quasi sempre chiusa in casa.

Un isolamento forzato che lei ha saputo trasformare in un'opportunità: perché le ha dato l'occasione di sperimentarsi, creando una seconda attività professionale.

Elisa non è più solo un avvocato, ma è diventata anche una fitness coach, motivatrice del benessere e dell’attività fisica. E' certificata a livello nazionale ed iscritta all’albo professionale specializzata in dimagrimento, tonificazione e definizione.

"Il mio ruolo è quello di seguire le persone a distanza sostenendole ogni giorno e motivandole, proprio per aiutare le persone a superare questo periodo non semplice. Amo lo sport da quando sono ragazzina, sono istruttrice fitness e personal trainer, e da giugno 2021 ho creato la mia attività online partendo da zero. Attività che appena avviata ha scaturito notevole interesse e ad oggi sui social vanta 10,8 mila follower. Sto aiutando le persone a prendersi cura del proprio corpo a distanza con supporto costante sotto ogni aspetto", spiega.

Il suo motto è: "con il nostro corpo dovremo passare il resto della nostra vita".

Elisa ci racconta di questa sua seconda attività, completamente gratuita per chi la segue, anche per spronare i giovani in questo periodo difficile. A credere in se stessi e a cercare di reagire. "Sostengo l'importanza del re-inventarsi in periodo Covid, del cambiamento delle prospettive legate ai social se volte a trasmettere concetti positivi alle persone che ci seguono. Io credo che al giorno d'oggi l'imprenditoria italiana non è morta se una persona ha davvero voglia di rimettersi in gioco con impegno e dedizione".

Sulla sua pagina INSTAGRAM ‘elisafitnesscoach’ pubblica gratuitamente ogni giorno contenuti divertenti e istruttivi relativi al fitness, al benessere e alla nutrizione. Pubblica video lezioni gratuite da effettuare tranquillamente da casa, dal pc, dal cellulare o dalla tv. Cerca di trasmettere concetti reali per aiutare le persone a stare meglio con loro stesse. Ricavandone grande soddisfazione, soprattutto quando riceve i messaggi di ringraziamento da chi la segue e quando capisce che ha aiutato qualcuno a prendersi cura di se stesso e a volersi più bene.

