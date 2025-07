A Garessio è tornata la Carrera saracina: l'entusiasmante corsa con i carretti [FOTO]

Dai giovani costruttori ai veterani dei carretti, fino alle nuove generazioni di spettatori, la Carrera Saracina è tornata a Garessio.

Dopo sette anni di silenzio, lo storico evento che dal 1967 anima l'estate nel borgo valtanarino, è tornato far vibrare le strade del centro storico. L’edizione 2025 ha segnato una vera e propria rinascita per uno degli eventi più identitari del paese: 14 equipaggi in gara, tre tracciati spettacolari, curve ad alta tensione, acrobazie e un pubblico partecipe che ha affollato ogni angolo del percorso.

A rendere possibile questo ritorno è stata una rete sinergica di realtà locali: il Comune di Garessio, la Fondazione CRC, la Pro Loco di Garessio, insieme al prezioso contributo degli assistenti alla sicurezza, cronometristi, volontari AIB e realtà storiche come la Pasticceria Cagna. Fondamentale il lavoro di Andrea Tornatore, promotore instancabile dell’iniziativa, e la nuova collaborazione con ImperiaPolis, che apre prospettive interessanti per le prossime edizioni.

Una mostra fotografica curata da Tonino Robotti al Magic Bar ha ripercorso la storia della manifestazione, omaggiando la frase del professor Fulvio Basteris, scrittore e storico locale: "Sempre in bilico fra sport e folklore, la reginetta dell’agosto garessino è la Carrera Saracina."

Il bilancio è più che positivo e l’appuntamento, già attesissimo, è fissato per l’agosto 2026: più equipaggi, nuovi tracciati, nuove emozioni.