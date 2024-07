Carcassa di lupo ritrovata impiccata in frazione Villaretto di Pontechianale

Macabro ritrovamento nella mattinata di ieri, domenica 28 luglio, nella frazione di Villaretto, nel comune di Pontechianale in valle Varaita dove è stata rinvenuta la carcassa di un lupo appesa con un cordino a un cartello stradale in legno all'ingresso della borgata.

L'animale, apparentemente un giovane esemplare, presentava segni di strangolamento. L'assenza di messaggi o cartelli sul luogo del ritrovamento lascia intendere un atto premeditato e privo di motivazioni apparenti.

I carabinieri Forestali di Cuneo sono intervenuti sul posto e hanno avviato un'indagine per far luce sull'accaduto. La carcassa del lupo è stata sottoposta a esame necroscopico per stabilire le cause precise della morte e per cercare eventuali tracce utili alle indagini.

L'Aida&a ha espresso forte condanna per questo atto di crudeltà e ha annunciato la presentazione di una denuncia nei prossimi giorni. L'associazione ha inoltre istituito una taglia di 2000 euro per chiunque fornisca informazioni utili a identificare e condannare il responsabile o i responsabili di questo vile gesto.