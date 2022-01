Mai come oggi nella storia recente del nostro Paese acquistare è tutt'altro che facile. Il reddito di gran parte degli italiani è fermo da tempo mentre ogni cosa è aumentata. Molte persone vivono situazioni di difficoltà economica a causa delle restrizioni rese necessarie dal Covid-19 e tanti hanno perso il lavoro. Che fare, come acquistare e risparmiare?

L'andamento dei prezzi

Oggi assistiamo ad un innalzamento dei prezzi di molti generi alimentari e non e tra gli alimentari un preoccupante aumento anche dei generi di prima necessità, spinto anche e soprattutto dagli incrementi di costo dell'energia e dei carburanti.

Chi non è un Paperone, quindi la stragrande maggioranza degli italiani, si trova costretto a ridurre i consumi con danno all'economia nazionale ma anche con un danno alla qualità della vita, alla ricerca del massimo risparmio possibile. Ecco, allora la domanda: come acquistare e risparmiare?

Come risparmiare sulla spesa

Tutti possiamo constatare come i prezzi dei negozi di prossimità siano parecchio superiori a quelli della Grande Distribuzione. Difficile andare a fare la spesa grossa in questi negozi, l'esborso è eccessivo. Il motivo non è certo nell'onestà dei negozianti ma nella strategia di approvvigionamento.

I piccoli negozi acquistano quantità limitate di merci da rivendere, pagando sovente un prezzo unitario maggiore del prezzo di vendita al pubblico praticato nella grande distribuzione.

Questa può praticare prezzi bassi grazie all'acquisto direttamente dai produttori in quantità di migliaia di pezzi per ciascun articolo, spuntando un costo di acquisto particolarmente favorevole.

Tra i negozi di grande distribuzione i prezzi inferiori si riscontrano soprattutto nei Discount che spesso offrono prodotti di buona qualità a prezzi davvero concorrenziali che permettono agli acquirenti un vero risparmio.

I volantini sono un mezzo parecchio valido per evidenziare offerte e facilitare il risparmio degli acquirenti. Sono molti i siti sui quali trovi volantini dei maggiori Centri commerciali, supermercati e discount che ti permettono semplicemente con una navigazione sul Web di sapere dove andare a fare la spesa risparmiando.

Tra questi certamente uno dei più validi è Kaufino che ti propone un numero di volantini che copre certamente ogni tua possibile esigenza di risparmio. Come ti abbiamo detto, su Kaufino trovi numerosi volantini tra i quali anche quelli del Lidl.

Lidl è un discount tedesco diffuso in tutto il mondo che propone prezzi particolarmente convenienti e prodotti anche esclusivi che sono ritenuti spesso, anche da Altroconsumo, al top nel rapporto prezzo/qualità. Cerca il volantino Lidl su Kaufino