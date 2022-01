Mattarella Bis. Il commento di Beppe Ghisolfi

Cosa ne pensa?



Che la politica , questa politica , ne esce con le ossa rotte.

Sconfitti Salvini e Conte che si sono dimostrati inadeguati.

Hanno vinto i peones che dal basso hanno costretto i capi a cambiare idea.

Un altro anno significa per molti pensione assicurata. Questo conta.

Veramente indecoroso.



E cosa ci dice della coppia Mattarella-Draghi?



Il meglio di cui dispone oggi l’Italia.

Grazie a questi due Personaggi non affonderemo e otterremo i fondi europei.

L’ostilità dei politici contro Draghi è proporzionale alla sua competenza.

Ovvio che i nostri leaders non possono competere con lui e quindi lo detestano.



Chi le è sembrato il più lucido ?



Senza dubbio Renzi. Il più brillante in assoluto.

Poco popolare ma sempre preparato, acuto e spiritoso .

L’unico che si ascolta senza attivare il telecomando .