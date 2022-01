Incidente stradale alle porte di Cuneo in frazione San Giuseppe.



Lo scontro tra più vetture in via Savona.

Sul posto i vigili del fuoco di Cuneo per la messe in sicurezza dei veicoli. In loco l'equipe medico sanitario ha prestato i primi soccorsi agli occupanti dei veicoli di cui non si conoscono generalità. Da segnalare un ferito lieve (codice giallo).



Polizia per i rilievi del caso e gestione della viabilità. Il traffico procede a senso unico.