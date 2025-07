Cuneo, auto si scontrano in via Genova: due feriti in codice giallo

Due feriti valutati secondo un codice di gravità giallo.

E’ quanto provocato dall’incidente verificatosi nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 10 luglio, in via Genova a Cuneo, all’altezza dell’ex Auchan e della Bottero.

Il sinistro ha coinvolto due automobili, andate a scontrarsi per ragioni in corso di accertamento.

I rispettivi conducenti sono stati presi in cura dai sanitari del 118. I vigili del fuoco partiti dal Comando di Cuneo sono intervenuti per la messa in sicurezza dei veicoli, uno dei quali alimentato a gas propano liquido, mentre una pattuglia dei Carabinieri si è occupata di regolare la viabilità nella zona.