Alba, operai cadono da un cestello in un cantiere edile. Trasportati in ospedale con codici rosso e giallo

Toccherà ai Carabinieri della Compagnia di Alba e ai funzionari del Servizio Prevenzione Infortuni (Spresal) dell’Asl Cn2 appurare le cause che nel pomeriggio di oggi, giovedì 10 luglio, intorno tra le 16.30 e 17, hanno provocato l’incidente che ha portato al ferimento di due operai.

I due sono precipitati da un cestello in azione all’interno di un cantiere edile allestito lungo corso Enotria, in direzione Diano d’Alba.

Immediatamente soccorsi dai sanitari del servizio regionale di soccorso 118, i due sono stati trasportati con ambulanze all’ospedale "Ferrero" di Verduno. Uno è stato giudicato secondo un codice di gravità giallo, mentre l’altro è stato valutato come rosso. I due non sarebbero comunque in pericolo di vita.

Sul posto è intervenuta anche una squadra di Vigili del Fuoco proveniente dal locale distaccamento di permanenti, per la messa in sicurezza dei luoghi.

***

Articolo in aggiornamento.