Contrasto all'illegalità nell'Albese: 8 arresti e 12 denunce dei Carabinieri negli ultimi due mesi

La compagnia dei Carabinieri di Alba ha intensificato i servizi preventivi tesi al contrasto dell’illegalità diffusa.

Quattro sono infatti gli arresti compiuti dalle stazioni di Govone, Corneliano d’Alba e dall’Aliquota Radiomobile circa il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti di tipo cocaina operati nei confronti di giovani albanesi. I giovani arrestati, hanno tra i 21 ed i 33 anni.

I riscontri sono avvenuti principalmente durante i controlli alla circolazione stradale. Le relative perquisizioni personali, veicolari e successivamente domiciliari, hanno permesso di rinvenire complessivamente quarantuno dosi di cocaina dal peso complessivo di 34 grammi, materiale atto al confezionamento, nonché 4850 euro in contanti, verosimilmente provento dell’attività di spaccio.

Per i quattro arrestati è stato disposto il giudizio direttissimo. Date le attuali quotazioni della cocaina l’eventuale vendita avrebbe fruttato circa 3000 euro complessivi.

Durante i servizi preventivi sono stati anche tratti in arresto, in Alba:

- due italiani rispettivamente classe 1970 e 1982 residenti a Torino per furto aggravato in quanto dopo aver rotto le placche antitaccheggio di un supermercato, si sono impossessati di otto bottiglie di vino pregiato dal valore di 4000 euro. Al termine del rito direttissimo è stato disposto l’obbligo di dimora nel comune di Torino;

- un cittadino georgiano classe 1999 per furto aggravato aver rubato prodotti per la cura della persona dal valore di 1140 euro;

- un cittadino marocchino classe 1983 per rapina, poiché, dopo aver asportato generi alimentari di modico valore unitamente ad un connazionale classe 1986, denunciato per furto aggravato, ha tentato di guadagnarsi la fuga spintonando la cassiera del supermercato.

Sono stati denunciati al termine di indagini scaturite da interventi delle pattuglie del territorio:

- quattro soggetti di etnia maghrebina per rissa aggravata e porto di oggetti atti ad offendere per i fatti commessi presso la Stazione Ferroviaria di Alba in data 30.04.2025.

- cinque soggetti africani di cui un italiano di origine straniera per rissa aggravata per gli episodi avvenuti il 15 giugno. Per i soggetti partecipanti alla rissa è stato richiesta alla competente Questura di Cuneo l’emissione della misura di prevenzione del Daspo willy.

- due giovani africani per ricettazione, per aver avuto in loro possesso a seguito di perquisizione un telefono cellulare e una carta di credito, risultati provento di furto.

Tre inoltre gli ordini di allontanamento dalla Stazione Ferroviaria di Alba intimati nel corso di servizi coordinati dalle Stazioni CC di Monesiglio e Neive nei confronti di tre stranieri sanzionati per ubriachezza molesta in pieno pomeriggio.