Notte di lavoro dei vigili del fuoco per un incendio a un'abitazione di Barge

Notte di lavoro in via Ripoira a Barge per un incendio a un'abitazione.

L'intervento ha coinvolto cinque squadre dei vigili del fuoco tra Saluzzo e i volontari di Barge. La casa dove si è concentrato lo spegnimento dalle fiamme era disabitata per cui non si è reso necessaria l'evacuazione dello stabile. Non si registrano, quindi, feriti.

L'allarme è stato lanciato intorno alle ore 23 di ieri, sabato 29 gennaio, per poi concludersi dopo l'una di notte. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto e la cause che hanno determinato l'incendio allo stabile.