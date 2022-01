L'inverno inesistente, sull'altalena dell'alta pressione

Sarà una settimana meteorologica dalle due facce ventosa oggi e domani. Poi nubi più consistenti giovedì e venerdì su ponente ligure ma con un unico denominatore: inverno inesistente.

Continua questa siccità infinta e la presenza invadente dell’alta pressione, che in realtà si presenterà in flessione da inizio del periodo, pronta a tornare a ruggire nel week-end.

Nuovamente termometro oltre le medie stagionali, e inquinamento atmosferico sugli scudi e nebbie diffuse sui bassi piani. Salutiamo così i giorni della candelora nei vecchi adagi popolari come i giorni più freddi dell’inverno. Questo ormai solo un triste ricordo.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione

Da oggi lunedì 31 gennaio a giovedì 3 febbraio

Cielo poco od al massimo irregolarmente nuvoloso in pianura per l’innalzamento delle coltri nebbiose, in rapido dissolvimento per forti venti che oggi e domani sul settore costiero potrebbero toccare i 65Km/h, soffiando a regime di raffica. Aumento delle nubi giovedì sul settore della Liguria di ponente, con qualche possibile piovasco. Nubi irregolari sul Piemonte.

Termometro su valori massimi e minimi oltre le medie stagionali.

Minime in pianura intorno -1 - 4°C e massime 9- 16°C. Al mare minime intorno 6- 10°C e massime 15-18°C

In pianura forti da Sud- Ovest, molto forti in montagna, al mare forti da Nord

Da venerdì 4 febbraio

Cielo nuvoloso su ponente ligure con miglioramento dalla serata. Possibile cielo poco nuvoloso nel wee-end.

Previsioni locali

Meteo Green

http://www.parcofluvialegessostura.it/conoscere/studi-e-ricerche/analisi-meteo-e-clima.html

Cuneo

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo

Savona

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Savona

Previsioni stagionali

http://www.datameteo.com/meteo/625-Stagionali_febbraio_2022.html