Scelgo la qualifica triennale di operatore ELETTRICO di AFP!

Impiegato nell’impiantistica civile e industriale, l’operatore elettrico è in grado di utilizzare componenti, macchine elettriche e dispositivi elettronici destinati alla regolazione e al comando.

Sa installare e collaudare linee, quadri elettrici e apparecchiature automatiche di controllo, realizzare e riparare impianti elettrici, piccoli automatismi di tipo digitale, cablati o a logica programmabile PLC.

Con la qualifica è possibile avere un ruolo di responsabilità nei settori dell’impiantistica elettrica nelle abitazioni e nelle attività commerciali, nell’impiantistica industriale e nel settore dell’installazione e manutenzione di impianti per la gestione ed il controllo degli accessi. Grazie alle competenze maturate, l’operatore elettrico si trova impiegato nelle telecomunicazioni, nei progetti di gestione intelligente della sicurezza degli edifici e nel settore della distribuzione degli articoli elettrici ed elettromeccanici.

Con la Qualifica di operatore elettrico si accede al IV anno di diploma di formazione professionale per Tecnico per la programmazione e gestione di impianti di produzione (erogato in Duale con 550 ore di alternanza in azienda). Dopo il IV Anno ed un eventuale V anno presso un Istituto di Istruzione Superiore di Stato, vi è infine l'opportunità di accedere alla Specializzazione per Progettista Meccatronico che vanta attualmente un tasso di occupazione del 100%.

