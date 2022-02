Vuoi sfruttare i vantaggi dell’ecobonus? Puoi risparmiare anche sulla polizza

È notizia recente che con la legge di Bilancio 2021 è stato rinnovato anche l’ecobonus per moto elettriche e tutti i mezzi a due ruote.

Certamente i centauri ne saranno contenti, per molte ragioni.

In primo luogo per il risparmio sull’acquisto del mezzo, che avviene direttamente sotto forma di sconto in fattura.

L’iter sarà diverso rispetto allo scorso anno, perché dovrà essere direttamente il rivenditore a richiedere il rimborso allo Stato e non più l’acquirente, che beneficerà direttamente del prezzo ribassato.

Le percentuali di contribuzione sono interessanti, perché si attestano al 30%, fino a un massimo di 3.000 euro, per salire fino al 40% in caso di rottamazione di un altro veicolo a due ruote di categoria L.

I vantaggi non terminano qui, perché i titolari di una moto elettrica non devono pagare il bollo per i primi cinque anni e, più di tutto, beneficiano anche di uno sconto sulla polizza assicurativa.

Acquistare un veicolo a due ruote elettrico o ibrido comporta, quindi, dei vantaggi a tutto tondo, perché garantisce efficienza e contenimento dei costi sia sul versante della manutenzione e dei consumi che, come già scritto, assicurativo.

Ma i vantaggi di cui possono beneficiare i motociclisti non finiscono qui.

Molto infatti dipende dalla compagnia assicurativa che si sceglie per tutelare il proprio mezzo.

Le offerte sono sempre più competitive, soprattutto se si fa riferimento al settore online.

Scegliendo una direct company che opera in digitale, come Genertel, si può attivare un’assicurazione moto, in maniera pratica, veloce e soprattutto comoda.

Genertel, infatti, rispetto ad altri player di mercato è operativa sul web già da diversi anni.

Così facendo ha potuto implementare e collaudare accuratamente il form e l’interfaccia, migliorandola costantemente e rendendola sempre più accessibile e intuitiva.

Compilare un preventivo è quindi un gioco da ragazzi, richiede poche informazioni e permette di visualizzare il premio finale, in tempo reale.

Anche la gestione delle pratiche è molto veloce e la restituzione dei documenti avviene in tempi rapidi.

Compilando il proprio preventivo inoltre c’è ampia possibilità di personalizzare la formula assicurativa, grazie alla varietà di garanzie accessorie offerte ai contraenti.

Molte di queste sono tagliate su misura sulle esigenze specifiche dei motociclisti.

Ne sono un esempio la MiniKasko abbigliamento, che estende la tutela anche alla tenuta da centauro, nel caso riporti danni.

Anche la protezione imprevisti è una garanzia interessante e poco diffusa, ottima a coprire costi in caso di perdita delle chiavi, ad esempio.

Merita attenzione, infine, la formula assicurativa Stop&Go, che permette ai motociclisti di sospendere la polizza fino a 12 mesi, senza perdere un solo giorno di copertura, quando la moto rimane ferma per un periodo prolungato.