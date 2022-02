Oggi a Fossano l'ultimo saluto a "Piero" Viglietti

In lutto le comunità di Fossano e Centallo, per la scomparsa di Pietro "Piero" Viglietti, fondatore della "Viglietti Arredamenti".

L'uomo, 90 anni, è spirato domenica notte nella casa di riposo "Sant'Anna" di Fossano, dov'era stato ospitato dopo una brutta caduta in casa. Il funerale si terrà oggi alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di frazione San Bernardo: la salma sarà tumulata insieme a quella della moglie nella tomba di famiglia del cimitero di Busca.

Originario di Centallo, dove ha abitato sino ai 25 anni, Viglietti ha saputo trasformare l'attività di famiglia in un mobilificio più ampio e strutturato ubicato in via San Bernardo. Il marchio risulta commercialmente cessato da una decina d'anni.

Viglietti lascia la moglie Lucia Ester e i figli Claudio, Paolo e Guido, che ne hanno seguito le orme come concessionari dei punti vendita di Genola, Castagnito, Borgo San Dalmazzo, Torino e Moncalieri della linea, leader mondiale di settore, "Divani & Divani by Natuzzi".