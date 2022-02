Le vaccinazioni del cuneese si concentrano a Borgo: chiude il centro vaccinale alla "Vian"

Da sabato 12 febbraio l’hub vaccinale in funzione presso la Caserma “Ignazio Vian” di Cuneo interromperà l’attività; la riduzione del numero di vaccinazioni impone una riorganizzazione delle linee nei diversi Punti distribuiti sul territorio dell’Asl CN1.

Si tratta della seconda chiusura sul territorio del Comune di Cuneo di un centro vaccinale dopo quella della struttura al Movicentro , avvenuta nello scorso autunno. A fine novembre, in consiglio comunale, il sindaco Federico Borgna aveva risposto a diverse richieste d'informazione da parte dei consiglieri sottolineando come la scelta di razionalizzare il servizio di vaccinazione fosse logica e condivisibile, e chiarendo che "chiudere un centro vaccinale non significa fare meno vaccini, perché questo dipende dalla quantità di linee vaccinali assicurate".

Anche questa seconda chiusura, però, non mancherà certo di destare l'attenzione - e, perché no, la preoccupazione - dei partecipanti al dibatitto pubblico.



L’hub della Vian ha rappresentato un’eccellenza, anche per la collaborazione messa in atto tra Asl e Azienda Ospedaliera, con punte di 600 dosi di vaccino inoculate in un giorno. “Ringraziamo il Colonnello Giuseppe Sgueglia e i suoi collaboratori – affermano i Direttori Generali dell’Asl CN1 e dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle, Giuseppe Guerra ed Elide Azzan – per aver messo a disposizione della Sanità territoriale un sito funzionale per la realtà Cuneese e per la preziosa collaborazione che ci è stata garantita”.



L’Azienda Ospedaliera continuerà a collaborare con l’Asl per garantire l’attività presso l’hub dell’ex Bertello di Borgo San Dalmazzo.