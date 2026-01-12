Nuovo ospedale di Cuneo, Manassero: "Noi disponibili a fare, da parte nostra, tutto quello che serve per questo obiettivo"

Dichiarazione della Sindaca Patrizia Manassero in merito al nuovo ospedale per Cuneo

“La notizia odierna della sentenza del TAR sul ricorso della «Inc spa» rispetto alla bocciatura del progetto contenuto nella proposta di Partenariato pubblico privato mette chiarezza e punti fermi nel percorso verso l’ospedale hub di territorio a Confreria.

La sentenza dà legittimità al lavoro che, come da impegni presi dal commissario Tranchida, si è continuato a fare per arrivare a predisporre la gara.

Quindi, dopo i mesi passati tra punti interrogativi e aspettative del territorio, ritengo necessario che ora il Presidente della Regione Alberto Cirio, l’Assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi e il Commissario Straordinario dell'Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle Livio Tranchida tornino a incontrare l’Amministrazione e gli stakeholder del territorio, per illustrare quali saranno i passaggi che si intende affrontare e con quali tempistiche.

Cuneo ha bisogno di questo nuovo ospedale e noi siamo disponibili a fare, da parte nostra, tutto quello che serve per camminare con decisione verso questo obiettivo. Altrettanto cruciale per Cuneo è però l’obiettivo di garantire una efficace ed efficiente gestione dell’attuale struttura ospedaliera, e una guida certa e presente per tutto il personale dell’Azienda sanitaria, che pur nel ripetuto mutamento di situazioni, continua con professionalità e dedizione a garantire un servizio di altissima qualità”.