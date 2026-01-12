Nuovo ospedale di Cuneo, Gallo: "Dopo la sentenza del Tar, il progetto può finalmente ripartire"

L'assessore regionale Marco Gallo ha commentato la notizia della bocciatura, da parte del Tar, del ricorso presentato dalla "Inc Spa" contro il rigetto della proposta di partenariato pubblico-privato (Ppp) da parte della Regione Piemonte e dell’Azienda ospedaliera "Santa Croce e Carle" di Cuneo.

Gallo: "Dopo un anno di attesa l’iter per il nuovo ospedale di Cuneo può finalmente ripartire. La decisione del Tar del Piemonte di rigettare e richieste della Inc Spa - a seguito del no alla proposta di partenariato pubblico privato sul nuovo ospedale di Cuneo - diventa un tassello fondamentale per dare forma, finalmente, a un’opera di cui il territorio cuneese non può fare a meno. Il Tar nel confermare la scelta dell’azienda ospedaliera Santa Croce e Carle e della Regione Piemonte di non dare corso al project financing a causa dell’insostenibilità economica del progetto, non solo ha confermato la piena correttezza dell’operato della parte pubblica ma consentirà di entrare nella fase più operativa del nuovo ospedale. Come appena confermato dal commissario straordinario Livio Tranchida, cui va il vivo ringraziamento del territorio per il lavoro svolto finora, a breve verranno rese note le tempistiche per giungere al bando di gara. La notizia dei giudici del tribunale amministrativo sulla correttezza dell’operato del pubblico conferma dunque come una buona sanità si costruisca dalle fondamenta: attraverso il miglior progetto possibile e grazie ad una visione lungimirante e coerente che non tenga conto degli interessi privati ma solo, unicamente, del benessere dei cittadini".