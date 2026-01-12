Ospedale Civile di Busca, nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per il quinquennio 2026-2030

Il Comune di Busca ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione dell’Ospedale Civile, Azienda pubblica di servizi alla persona, che resterà in carica per il periodo 2026–2030.



Il Consiglio di Amministrazione, composto da cinque membri, è formato da tre uomini e due donne, a conferma dell’attenzione dell’Amministrazione comunale ai principi di equilibrio di genere nelle nomine pubbliche. Ne fanno parte Roberto Petrone, Tommaso Alfieri, Maria Pollani, Gianluca Bergia ed Elisa Daniele. Il mandato avrà durata quinquennale e si concluderà il 31 dicembre 2030.



La nomina avviene a seguito di avviso pubblico e sulla base dei curricula pervenuti, risultati coerenti con le finalità dell’Azienda, che opera nel campo dei servizi sanitari e assistenziali con particolare attenzione alla qualità dei servizi e alla continuità dei progetti in corso.



La validità della nomina è subordinata alla presentazione della dichiarazione prevista dalla normativa vigente. Della composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione sarà data comunicazione nella prima seduta utile del Consiglio Comunale.



Nel corso della prima riunione del Consiglio di Amministrazione, convocata dal sindaco, il CdA provvederà alla nomina del presidente e del vicepresidente.



Il primo cittadino Ezio Donadio ha dichiarato: «Desidero esprimere il mio ringraziamento a tutte le persone che hanno manifestato la propria disponibilità a ricoprire l’incarico di amministratore dell’Ospedale Civile di Busca. Tra i numerosi curricula pervenuti, tutti di elevato profilo, la scelta è stata orientata privilegiando l’esperienza e la competenza. Il Consiglio di Amministrazione in carica nel periodo 2021–2025 ha operato con efficacia, affrontando le criticità legate alla crisi pandemica e avviando progetti di sviluppo di ampio respiro. Gli amministratori uscenti Tommaso Alfieri, Elisa Daniele e Roberto Petrone, che hanno presentato la propria ricandidatura, sono stati pertanto riconfermati. Per le due nuove nomine è stato adottato il criterio della competenza specifica: in ambito sanitario per la dott.ssa Maria Pollani, specializzata in geriatria, e in ambito gestionale e finanziario per il dottore commercialista Gianluca Bergia, anche in considerazione del fatto che l’Ente gestisce un bilancio di circa 4 milioni di euro e rappresenta una delle principali realtà economiche della Città. Rivolgo infine un sentito ringraziamento ai componenti del Consiglio di Amministrazione che non hanno presentato la propria ricandidatura per l’impegno profuso in questi anni a titolo gratuito e auguro buon lavoro al rinnovato Consiglio di Amministrazione».