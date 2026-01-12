Nuovo ospedale di Cuneo: il Tar respinge il ricorso di "Inc spa"

Il Tar del Piemonte ha respinto il ricorso presentato dalla "Inc spa" contro il rigetto della proposta di partenariato pubblico-privato (Ppp) da parte della Regione Piemonte e dell’Azienda ospedaliera Santa Croce e Carle.

La società del gruppo Dogliani di Narzole aveva chiesto un risarcimento di oltre 10 milioni di euro, bloccando, di fatto, l'iter per la realizzazione del nuovo ospedale. Verosimile, a questo punto, l’appello al Consiglio di Stato da parte dell'impresa, circostanza che andrebbe ad allungare ancora i tempi.

La decisione del rigetto era stata motivata da un’analisi dell’advisor Bocconi, secondo cui il progetto risultava economicamente troppo oneroso rispetto all’alternativa con fondi pubblici Inail. Di qui l'impugnazione dell’atto da parte di Inc e la richiesta di risarcimento, come detto respinta dal Tar.

Di certo è destinata a slittare la data del 2032-2033, indicata come quella della possibile fine dei lavori.