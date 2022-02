A Cervasca tornano le serate di AllenaMente

È arrivato febbraio e per l'OdV Vivere Cervasca questo mese è, ormai da anni, l'appuntamento con "I Giochi": finalmente ritorneranno in presenza le due serate di AllenaMente e di Giochi e Amenità.



Il primo appuntamento sarà proprio con AllenaMente: Giochi matematici, rompicapi e quesiti e si terrà venerdì 11 febbraio nel Salone parrocchiale di San Defendente di Cervasca alle 20,15. A gruppi di 3 persone dai 13 ai 90 anni. Le iscrizioni entro oggi martedì 8 febbraio.



Il secondo appuntamento è davvero aperto a tutti con Giochi e Amenità. Sempre presso il Salone parrocchiale di San Defendente alle 20,15 di venerdì 18 febbraio e le iscrizioni dovranno pervenire entro martedì 15 febbraio. A gruppi di 3/4 persone che si sfideranno in materie di cultura generale come libri , canzoni, storia, geografia, attualità.



Si richiede nel rispetto delle normative anti covid il green pass e le mascherine FFP2.



Per iscrizioni o informazioni contattare:

348/8933585 (Silvia: AllenaMente)

333/9177668 (silvana: Giochi e Amenità)

3297317740 (Vivere Cervasca)

Oppure direttamente dal sito: www.viverecervasca.it