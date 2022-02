Le Università possono essere una delle leve di sviluppo del territorio?

La Scuola di Politica di Benecomune ha in programma un nuovo evento per il mese di Febbraio. Ha avuto un pieno di ascolti e apprezzamenti l’incontro sul PNRR del mese scorso, con la partecipazione molto significativa di Sabina De Luca, che ha evidenziato l’opportunità irripetibile ma anche la necessità di monitorare attentamente l’impatto sui territori degli investimenti che verranno fatti grazie al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ricordiamo che tutti gli incontri rimangono a disposizione sul canale YouTube dell’Associazione raggiungibile dal sito www.benecomune.info quindi per chi non avesse avuto modo di vederlo può “recuperarlo” facilmente.

Il prossimo appuntamento rimette al centro del confronto l’Università piemontese, un sistema ricco e complesso, con molti atenei e preziose eccellenze, di cui spesso non si conoscono i meccanismi, le risorse e il ruolo che possono avere in termini di leva di sviluppo del territorio.

Per questo motivo, in una serata dedicata soprattutto al ruolo della Università come motore di sviluppo e di innovazione, centro di ricerca prezioso per il tessuto produttivo, proveremo a capire meglio come funzionano e in questa fase di grandi opportunità generate dal PNRR quali investimenti andranno ad intercettare e come potranno avere una ricaduta per il territorio.

Ecco allora l’appuntamento in programma venerdì prossimo 11 febbraio 2022 alle ore 21, SOLAMENTE ONLINE, in diretta live YouTube su www.benecomune.info/diretta, con l’intervento di Andrea SILVESTRI, intervistato da Martino Grindatto, con cui affronteremo i vari temi intorno alla realtà delle Università in Piemonte.

Andrea Silvestri è l’attuale Direttore Generale dell’Università degli Studi di Torino, un manager con 25 anni di esperienza nei settori della promozione dello sviluppo locale e della filantropia, in contesti nazionali e internazionali, già Direttore Generale di Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, membro del Supervisory Board di European Cultural Foundation e membro della governance di EFC – Associazione Europea delle Fondazioni.

Ricordiamo che l'evento, aperto a tutti, sarà trasmesso venerdì 11 febbraio 2022 alle ore 21.