I 7 migliori thriller e gialli del momento

Pieni di pathos, tensione e mistero: i thriller e i gialli sono certamente tra i più letti dagli italiani; se nei gialli si seguono schemi stabiliti e regole precise legate al mondo dell’indagine, il thriller scatena emozioni più forti grazie alle atmosfere di suspence. Oggi vogliamo svelarti i 10 libri thriller e gialli più venduti e amati del momento.

I 7 migliori thriller e gialli da leggere

Il mondo della lettura va a trend: ecco quindi che alcuni autori storici e ormai noti si alternano a nomi nuovi che fanno scalpore; proprio così nasce la classifica dei migliori libri del momento, andando ad osservare i titoli di quelli più venduti ma anche leggendo le numerose recensioni. Da lettori non potevano non aiutarti a trovare i 7 migliori libri gialli e thriller da leggere in questi mesi.

La casa delle voci | Donato Carrisi

Il miglior libro thriller del momento tanto da essere in cima alle classifiche è La casa delle voci di Donato Carrisi; il romanzo ha come protagonista lo psicologo infantile Pietro Gerber che utilizza la tecnica dell’ipnosi sui propri pazienti. La vicenda si inizia a riempire di mistero all’arrivo della telefonata di un collega australiano che segnala la paziente Hanna Hall, una piccola che sembra soffrire di amnesia selettiva.

Uomini che odiano le donne | Stiel Larsson

Non solo un thriller che lascia senza fiato ma un libro intenso, a tratti violento, che si lega strettamente alle vicende della famiglia Vanger. Il romanzo si ambienta in Svezia e ha come curiosità essere un’opera postuma dello scrittore mancato giovanissimo. Fa parte della serie Millenium come La ragazza che giocava con il fuoco, La regina dei castelli di carta, Quello che non uccide, L’uomo che inseguiva la sua ombra e La ragazza che doveva morire. Chi legge il primo giura di non riuscire a smettere e divorare tutta la serie in poco tempo.

L’amore Bugiardo | Gillian Flynn

È uno dei libri più amati; non solo un thriller ma un gioco psicologico incredibile che tiene tutti con il fiato sospeso. Diventato anche un film nel 2014 con protagonista Ben Affleck, racconta di come dall’esterno non si possano mai conoscere davvero le realtà delle coppie. Protagonisti sono Amy e Nick, una coppia che perde il lavoro e lascia New York per trasferirsi nel Missouri; lui decide di rifarsi una vita allontanandosi poco a poco dalla moglie che il giorno del quinto anniversario sparisce e il marito sembra l’unico responsabile.

Arsenio Lupin: ladro gentiluomo | Leblanc Maurice

Un capolavoro; la vera storia del ladro gentiluomo con cui siamo cresciuti tutti. Lo abbiamo imparato a conoscere prima come cartone animato ma si ama alla follia leggendo la sua storia tra le pagine del romanzo; di recente è tornato alla ribalta anche grazie alla serie TV Netflix che l’ha scelto come ispirazione.

Il collezionista di ossa | Jeffery Deaver

Un giallo con tocchi di mistero: il collezionista di ossa è un libro da leggere assolutamente se amate le storie legate ai serial killer. La storia inizia dal ritrovamento di un cadavere di una persona morta dopo essere stata sepolta viva. Già le prime immagini: le dita che sporgono dalla sepoltura con un anello femminile fanno emozionare. A rendere tutto ancora più accattivante le figure di Rhyme e Amelia, rispettivamente il criminologo e la poliziotta che indagano sul caso.

Billy Summers | Stephen King

È il maestro dei libri thriller con tocchi horror e non può certo mancare in una classifica di questo tipo: tra i tantissimi libri scritti vogliamo suggerirti Billy Summers. Billy è un ex marine che ha combattuto in Iraq e una volta tornato negli USA si è trasformato in un sicario. Un sicario con una morale però, uccide solamente uomini cattivi e non viene mai pagato eccessivamente per questa attività. Quando pensa sia arrivato il momento di ritirarsi ecco che arriva l’offerta della vita per due milioni di dollari.