I requisiti del montascale: cosa ti serve per installare un montascale a casa tua

I montascale non richiedono modifiche alla struttura della tua casa; tuttavia, ci sono alcune caratteristiche chiave da considerare prima dell'installazione.

Potrebbe sorprendere il fatto che in realtà non siano necessari lavori di costruzione estesi o costruzioni pesanti per installare un montascale elettrico. I montascale non richiedono una ristrutturazione, ma ci sono alcune cose di cui dobbiamo tenere in conto prima di installarne una in casa.

Molti guardano subito al prezzo, ma prima di cercare “montascale prezzi” nel primo motore di ricerca che hai a tiro, ti consigliamo di leggere questa guida, che ti permetterà di capire quali lavori ha bisogno casa tua prima dell’acquisto.

Una presa di corrente nelle vicinanze

Per alimentare il tuo montascale, avrai bisogno di una presa nelle vicinanze, di solito entro i 3 metri dalla parte superiore o inferiore delle scale. Questo carica le batterie e alimenta il montascale, assicurando anche che continui a funzionare durante un'interruzione di corrente.

In poche parole, nel caso in cui non dovessi avere una presa nelle vicinanze dovrai chiamare il tuo elettricista di fiducia e fartene installare una.

Larghezza della scala adeguata

La larghezza minima della scala necessaria per l'installazione di un montascale dipende dal modello scelto e dal tipo di scala di cui disponi. Dovrai anche tenere conto di eventuali mobili o ostruzioni sulla scala.

Tipicamente, i montascale rettilinei hanno una larghezza minima della scala di una settantina di centimetri, mentre la maggior parte dei montascale curvi necessita di almeno 75 centimetri di larghezza (a seconda della forma della sua svolta). Questi requisiti di larghezza misurano dall'ostruzione più lontana, il che significa che il corrimano, le modanature dei mobili e altre ostruzioni riducono la larghezza della scala.

Spazio di testa sufficiente

Sebbene l'altezza libera della testa non sia solitamente un problema nelle case moderne, è qualcosa a cui prestare attenzione sulle scale del seminterrato. Se sbatti la testa contro il soffitto mentre sali le scale, potresti dover fare alcune modifiche.

Come abbiamo detto però questo nella maggior parte dei casi non è un problema significativo

Spazio per l'inizio/fine del montascale

Indipendentemente dalla forma delle tue scale, il tuo montascale avrà bisogno di spazio per finire in cima e in fondo alle scale, così puoi scendere in sicurezza. In genere, una guida standard sporge di circa 45 centimetri dal gradino inferiore, quindi dovrai tenerne conto se hai mobili, una porta o una sala aperta in fondo alle scale.

Mentre i mobili possono essere rimossi, le porte e le passerelle aperte richiedono una soluzione più diretta.

Se hai una porta in fondo alle scale, puoi scegliere un modello con il binario a scomparsa che si solleva e non intralcia, occupando spazio solo quando il montascale è parcheggiato in fondo alle scale. I montascale curvi possono essere montati su entrambi i lati delle scale e possono avvolgere le ringhiere per creare spazio extra.

Una porta in cima alle scale è ancora più facile da maneggiare. Il tuo specialista di montascale misurerà e si assicurerà che ci sia spazio sufficiente per consentire alla sedia di ruotare in cima alle scale, in modo da poter scendere in sicurezza. Se c'è una porta in cima alle scale, il montascale verrà regolato di conseguenza, in modo tale che possa completare la sua corsa senza ostacoli. Se necessario, può essere inserito un fermo a sfera sulla porta, in modo che sia ancora più facile aprirla.