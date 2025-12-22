Al via le candidature per l’Advisory Board Next – BTM Young Community

Banca Territori del Monviso apre ufficialmente le candidature per entrare a far parte dell’Advisory Board di Next – BTM Young Community, l’iniziativa dedicata a ragazze e ragazzi di Torino, Cuneo e province che desiderano contribuire attivamente allo sviluppo sociale, culturale ed economico del proprio territorio.

È possibile candidarsi attraverso il sito www.bancabtm.it/giovani. L’Advisory Board sarà composto da giovani membri della BTM Young Community, che avranno il compito di lavorare, attraverso incontri periodici, su cinque aree tematiche strategiche, sviluppando proposte, idee progettuali e visioni innovative per il futuro del territorio. Le aree tematiche sono: sostenibilità, solidarietà, scienze&tech, education&finance, eventi-arte-cultura-sport.

Il primo incontro di lavoro si terrà sabato 31 gennaio, dalle 10:00 alle 16:00, presso la sede di Banca Territori del Monviso a Carmagnola, in via Chieri 31. Ogni appuntamento sarà strutturato come una vera e propria giornata di co-progettazione e confronto: sono previsti l’intervento di un relatore esterno con il ruolo di guida tematica e facilitatore del dialogo, un break pranzo offerto da BTM, attività di team building e sessioni di lavoro basate su metodologie di design thinking e project canva, per esplorare i bisogni emergenti e trasformare le idee in progetti concreti.

La prima giornata sarà dedicata al tema Eventi, Arte, Cultura e Sport. Il secondo incontro è programmato per il 21 febbraio e avrà come focus Scienze e Tecnologia. Le restanti aree tematiche saranno sviluppate nel corso del 2026, in un percorso strutturato e continuativo.

L’Advisory Board Next avrà una durata triennale, fino al 2028, e sarà sostenuto da un plafond annuale di 10.000 euro, destinato a supportare lo sviluppo e la realizzazione delle progettualità emerse dai lavori del gruppo.

Chi si potrà candidare?

Giovani nati/e dopo il 1 gennaio 1997 maggiorenni all’atto della candidatura, membri della BTM Young Community motivati/e, entusiasti/e, con esperienze, storie e percorsi diversi ma uniti da un particolare legame con i territori e le comunità di rispettiva provenienza (province di Cuneo e Torino).

“Con questa iniziativa Banca Territori del Monviso conferma la propria attenzione alle giovani generazioni e il forte impegno a promuovere una partecipazione reale e qualificata dei giovani nei processi decisionali e nelle dinamiche legate alle scelte strategiche per il futuro della banca e dei territori di sua operatività – commenta Luca Murazzano Direttore Generale di BTM -. Il progetto si inserisce in una visione di integrazione intergenerazionale, fondata sul confronto aperto e sulla condivisione dialettica di esperienze, competenze e valori culturali”.

Next – BTM Young Community si propone così come uno spazio concreto di ascolto, dialogo e azione, in cui ragazze e ragazzi possono mettere a disposizione idee, energie e competenze, contribuendo in modo attivo alla costruzione di un futuro sostenibile e condiviso pe territori e comunità delle province di Torino e di Cuneo.