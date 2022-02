Niella Tanaro, bilancio di metà mandato per il sindaco Mina: "Nonostante la pandemia, rimane l'entusiasmo per lavorare a favore del territorio"

Tempo di un primo bilancio per l'amministrazione del sindaco Gian Mario Mina a Niella Tanaro, giunta alla seconda metà del proprio mandato.

"Devo dire– inizio così e non è facile ripercorrere il percorso di questa amministrazione, dall’elezione del 28 maggio 2019, che sono stati due anni e mezzo intensi, ma malgrado le tante difficoltà portate anche dalla pandemia, nonè scomparso l’entusiasmo per continuare a fare bene." - spiega il primo cittadino - Tutto questo non è stato fatto da soli, ma realizzato grazie a chi ha creduto nel nostro programma, nella voglia e desiderio di dare cambiamento al territorio. Quindi innanzitutto grazie alle persone comuni che continuamente danno supporto, grazie alla Provincia, alla Regione che con la loro assidua vicinanza ci supportano in questo cammino".

INTERVENTI REALIZZATI

"La partenza del nostro mandato" - dice Mina - è stata in salita, soprattutto a causa del clima: ci siamo trovati a far fronte alle conseguenze di di nubifragi e bombe d’acqua che richiedevano interventi mirati e rapidi per il paese, in particolare in via XX Settembre, dove siamo intervenuti con tagli a griglia e inghiottitoi per interrompere ed eliminare il fiume d’acqua che si creava le forti precipitazioni, ormai, sempre più frequenti. L’intervento devo dire è stato risolutivo. Tra gli interventi realizzati quello al Poggio Rio Fo per messa in sicurezza versante di 95 mila euro, abbiamo poi ottenuto un secondo finanziamento di 260 mila euro per il completamento dell'opera. Parallelamente sono stati effettuati i lavori per sistemazione strada Fariana – Castagneti con scogliera e ripristino strada, i rilievi per progettazione intervento Villalunga – Cotelle – Camie – Gianotti per (70 mila euro). Intervento sistemazione scogliera di protezione conduttiva principale acquedotto in strada per Ciglie’. Abbiamo ottenuto dalla Provincia il rifacimento della rotonda a ingresso paese e nuovi spartitraffico – presto in cantiere. In paese è stata poi portata la fibra ottica grazie a Isiline ed è astato attivato una wi-fi zone".

Tante le iniziative realizzate, nonostante l'alluvione e lo scoppio della pandemia, all'insegna dell'unione e della valorizzazione del territorio, grazie anche alla collaborazione con le associazioni.

"Come annunciato nel programma" - prosegue Mina - la nostra priorità è stata e continua ad essere una grande attenzione al territorio: in primis, in questi ultimi mesi, si sono visti i frutti del Nuovo Consorzio Unico Niellese, un progetto sostenuto da tutti e portato avanti grazie al direttivo, al suo presidente, segretario e consiglieri che da subito hanno saputo individuare e cogliere le opportunità offerte dai bandi Regione Piemonte, ottenendo un finanziamento di 170 mila euro. I fondi hanno consentito a tempo di record di realizzare interventi, alcuni ancora in fase di ultimazione, in strade interpoderali da anni non più praticabili; aspettando nuovi finanziamenti per continuare opere di bonifica sul nostro territorio.

A Niella Tanaro poi è nata l'Associazione Fondiaria con l'intento di recuperare terreni incolti e silenti, con al suo attivo più di 30 ettari; sta lavorando con precisione e passione, in sordina anche con culture alternative".

L'amministrazione ha effettuato e continua a portare avanti lavori di messa in sicurezza su tutta l'area comunale, dalle zone più centrali a quelle più frazionali, grazie anche all'aiuto dei volontari.

"Abbiamo disposto l'ordinanza per il taglio alberi che rendevano pericolose le strade, un intervento portato a termine in tempo di record, grazie al grande lavoro della ditta Bertolino," - aggiunge Mina - consegnato in gestione al Consorzio il peso pubblico con miglioria dell’area e funzionamento continuo e dovute revisioni, formato da gruppo volontario, mai esistito e che attualmente conta 14 persone meravigliose che, in silenzio e molta umiltà aiutano l’amministrazione in molteplici interventi, in modo gratuito. E' stato poi effettuato un intervento di sistemazione a tetto e aiuole del cimitero Valmorei, con realizzazione di muro in pietra di Langa e staccionate in castagno e contemporaneamente è stata sistemata la facciata e l'ingresso con la fontana. In progetto c'è la costruzione di nuovi loculi interni. Abbiamo sostituito poi 500 metri lineari di tubazione acquedotto fraz. Galvagni. E' stato ultimato il sistema di telecamere di sorveglianza, messa in opera la sistemazione dell'illuminazione interna della palestra degli impianti sportivi con luci basso consumo e antifurto. Abbiamo ultimato poi il posizionamento casetta dell’acqua vicina al nuovo sito scolastico che ha riscosso grande successo e affluenza."

TURISMO ED EVENTI

Le opere realizzate non riguardano solo interventi necessari per la sicurezza del comune, ma anche la sua valorizzazione, utile anche per incentivare lo sviluppo turistico.

Nonostante la pandemia a settembre 2020 Niella ha dato vita alla prima FESTA DEL PANE, che è stata impreziosita dal progetto del docufilm di Géraldine Giraud.

Valorizzato e riaperto il Forno comunitario dopo 30 anni di inutilizzo, grazie alla sensibilità della proprietaria la signora Franca Manto, ora a disposizione di tutti per tornare a fare il pane.

"A seguito della ristrutturazione del municipio, con sostituzione di serramenti esterni, imbiancatura dei locali, cambio punti luce e riqualificazione e risanamento vano scala" - spiega il sindaco - abbiamo dato vita al progetto "Niella apre le porte all'arte". Ogni mese un artista nuovo espone le sue opere nella scala ingresso di ingresso al Comune, in modo che tutti i cittadini possano fruire della bellezza di queste opere. Per essere più vicini ai niellesi è stato inoltre realizzato il progetto “Comunichiamo” per informazioni in diretta con il cittadino e segnalazioni.

Le iniziative per abbellire Niella sono state molteplici: dal posizionamento scultura “Vespa” nella rotonda ingresso paese – impianti sportivi, al recupero di un'area degradata e presa in comodato d’uso in via XX Settembre dove è stata posizionata antica macina con rose e un vecchio aratro. Sistemazione e cura costante di aiuole e vasi, parallelamente all'inserimento di un'area rifiuti riservato ai villeggianti con cancello, riservata agli aventi diritto. Per quanto riguarda gli edifici "vuoti", è stata recuperata la struttura che oggi, grazie a un finanziamento, è un ambulatorio comunale, presto occupato da un professionista dentista che da 10 anni mancava. Grande soddisfazione per la rinascita dell'ex scuola di Valmorei, nei cinque anni precedenti in abbandono e ora frequentata da giovani, con un finanziamento è stato posizionato un ascensore esterno per eliminare barriere architettoniche e successivamente data in gestione come struttura ricettiva secondo recupero dei “morti viventi”.

"Dopo richiesta esplicita dell’Associazione Alpini, abbiamo ottenuto e preso in comodato d’uso locale in piazza Oreste Giondo fino al 2029" - continua il sindaco - che grazie alla signora Salvatico è stata consegnata alle associazioni. In collaborazione con la Proloco sono state abbellite con murales le facciate delle Case “Annunziata – Poggio – Galvagni". Abbiamo intitolato poi al primo Sindaco di Niella Tanaro la “Strada Greborio Antonio “Tunin Pinara”, dove è stata rifatta la segnaletica e in estate sono stati sistemati dei dossi".

PROSSIMI INTERVENTI

Il comune ha poi ottenuto il finanziamento per dissesto idrogeologico per la messa in sicurezza del versante Costa Gerbazzo: 695 mila euro che vedono Niella al terzo posto per finanziamento più grande della Provincia di Cuneo; i lavori saranno appaltati entro il 2022.

E' già stato acquistato il terreno per edificare una nuova struttura scolastica che sarà di circa 12mila metri quadrati. Contestualmente è stato ottenuto il finanziamento per la costruzione- 13 scuole finanziate di cui Niella è risultato il 7° comune in graduatoria. Il progetto complessivo 2.138.000.00 euro entro settembre 2022 andrà in appalto con grande grandissima soddisfazione dell'amministrazione.