Attualità | 26 gennaio 2026, 18:43

Moretta, nuovo cantoniere in servizio: Enrico Lerda affiancherà Dario Dossetto

Il sindaco Gatti: "Ci consentirà una gestione più efficace dei lavori e della manutenzione sul territorio comunale"

Ha preso servizio nei giorni scorsi il nuovo cantoniere del Comune di Moretta, Enrico Lerda, residente a Castagnole, che affiancherà lo storico addetto alla manutenzione comunale Dario Dossetto. Lerda è operativo dall’inizio dell’anno con un contratto a tempo pieno e indeterminato, andando a completare l’organico previsto dalla pianta comunale, che stabilisce la presenza di due unità dedicate a questo settore.

In passato il posto era rimasto vacante dopo un pensionamento e non era stato subito coperto, con inevitabili ripercussioni sulla gestione quotidiana degli interventi sul territorio. Il sindaco Gianni Gatti esprime soddisfazione per il nuovo inserimento: "Con l’ingresso di Enrico Lerda torniamo finalmente ad avere due cantonieri, come previsto dalla nostra pianta organica. Questo ci consentirà una gestione più efficace dei lavori e della manutenzione sul territorio comunale, riducendo il ricorso a ditte esterne e migliorando la qualità complessiva del servizio offerto ai cittadini".

