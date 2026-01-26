Nasce “Nuovi Spazi di Cura”: presentazione del progetto per il 2026 a valdieri

Giovedì 29 gennaio alle ore 18.00, presso la sala ex Infopoint di Valdieri all’interno della Biblioteca comunale, sarà presentato il progetto di assistenza e sostegno per l’anno 2026 “Nuovi Spazi di Cura”. L’iniziativa si inserisce nel solco dell’esperienza avviata negli scorsi anni con “Un caffè in Società”, ampliandone contenuti e obiettivi grazie alla collaborazione dei tre Comuni della Valle Gesso.

Il nuovo progetto nasce con l’intento di potenziare e diversificare le attività proposte alla cittadinanza, estendendo il coinvolgimento a un numero più ampio di fasce d’età e offrendo un sostegno sempre più strutturato e concreto alle persone e alle famiglie del territorio. Al centro dell’iniziativa vi è la promozione della salute, intesa come benessere fisico, mentale e relazionale, e la costruzione di una comunità solidale e inclusiva.

“Nuovi Spazi di Cura” punta in particolare a rafforzare la consapevolezza nella cura dell’anziano, a sostenere i familiari e a valorizzare la collaborazione con le professionalità presenti sul territorio. Un ruolo significativo è riservato anche al coinvolgimento delle scuole, con l’obiettivo di sensibilizzare le giovani generazioni sui temi dell’invecchiamento e delle relazioni intergenerazionali.

Il progetto si svilupperà attraverso incontri e attività guidate da professionisti, orientate alla prevenzione, al rafforzamento dei legami sociali e alla promozione di stili di vita sani. Tra le attività previste figurano Caffè in Società, Storie che Curano, Palestra di Vita e La Natura che Cura, percorsi pensati per favorire partecipazione, ascolto e condivisione.

La serata di presentazione è aperta a tutta la cittadinanza e si terrà alle ore 18.00 presso la sala dell’ex Infopoint di Valdieri, con ingresso dalla rampa in via Antonina Grandis. Un’occasione di incontro e confronto per conoscere da vicino un progetto che guarda al futuro della comunità della Valle Gesso