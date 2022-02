Vezza cambia le vecchie lampade con un centinaio di nuove a led

Un importante progetto di riqualificazione dell'illuminazione pubblica andra' ad interessare Vezza con la sostituzione delle vecchie lampade.

I lavori sono in corso. Le zone di intervento: via Cuneo, via IV Novembre, piazza San Bernardo, via Marconi, via Mazzini, via Salerio, via Torino e via Montaldo Roero. Sarà illuminato il tratto di via IV novembre, la via del capoluogo, oggetto di recente asfaltatura e di servizio fognario. Anche le abitazioni di località La Vigna avranno una adeguata illuminazione.

"Dopo aver provveduto a lavori e servizi più urgenti e necessari anche per la sicurezza dei cittadini, come moltissime strade, piazze e rii - spiega il sindaco Carla Bonino - siamo intervenuti nelle zone più buie come regione Rontomellone e nei tratti non in sicurezza con cavi da ancorare come in via della Rocca. Ora finalmente si esegue un lavoro più esteso. Dovremo ancora intervenire con ulteriori prolungamenti nei tratti non sufficientemente illuminati come in via Torino".