Il Corso “Tecnico di sviluppo Software”: una professione innovativa, spendibile, molto ricercata

Guardando alle graduatorie pubblicate su siti di testate autorevoli, quali Il Sole 24 Ore o la ricerca Excelsior di Unioncamere, in prima posizione tra le professioni più ricercate troviamo il Tecnico di sviluppatore software, seguito dal software engineer e java software engineer, con al terzo posto il project manager IT.

Tali dati trovano riscontro nelle richieste di sviluppatori software giunte all’ufficio Servizi al Lavoro di A.F.P. da settembre 2021 ad oggi da parte di aziende con sede in Provincia di Cuneo.

Tali aziende sono interessate alla selezione degli allievi in uscita dal percorso formativo e ad accoglierli in stage con la prospettiva di assumerli al termine del corso.

Ci rechiamo presso il Centro AFP di Cuneo, in Via Tiziano Vecellio n. 8/C per appurare, con la Direttrice Dr.ssa Erica Pellegrino, in che cosa consiste questa grande opportunità di formazione e di lavoro.

“Si tratta di un percorso- afferma la Direttrice di Cuneo- di 1000 ore, iniziato il 20 Dicembre scorso, che terminerà il 12/07/2022. Sono previste n. 400 di stage (dal 11 aprile al 24 giugno 2022) da svolgere in aziende del territorio selezionate dalla scuola.

Gli allievi devono essere in possesso del diploma di maturità o di competenze nel settore informatico valutabili attraverso attestati di partecipazione a corsi o esperienze lavorative.

Il Corso si terrà, qui a Cuneo, in Via Tiziano Vecellio 8/C”.

Cosa impara e cosa saprà fare l'allievo?

“Durante il corso gli allievi impareranno a sviluppare applicazioni software basandosi sulle analisi e sulle specifiche tecniche fornite dall’analista e dal capo progetto. In particolare acquisiranno competenze per:

Installare e configurare l’ambiente informatico per la scrittura del programma

Comporre i diagrammi di flusso e di modellazione

Scrivere i codici rispettando i criteri di leggibilità e funzionalità

Sviluppare le applicazioni

Verificare il funzionamento del prototipo del programma e correggere gli errori

Redigere la guida per l’utente

Installare, personalizzare e svolgere la manutenzione dell’applicazione

L’ambiente di sviluppo scelto è Microsoft Visual Studio in virtù della sua diffusione sul mercato.

La metodologia didattica utilizzata prevede che la parte più significativa del corso sia dedicata allo sviluppo di applicativi software reali in modo da mettere l’allievo nelle condizioni di applicare quanto appreso nella teoria”.

D: Quali sono i settori in cui operano le aziende richiedenti questa figura professionale?

“Lo sviluppatore di software opera in molteplici settori tra cui: telecomunicazioni, credito e finanziamento, commercio elettronico, assistenza sanitaria, assicurazione, spettacolo, giochi, viaggi, pubblicità.

Il portafoglio clienti delle aziende richiedenti è costituito da imprese di dimensioni e settori diversi. La figura dello sviluppatore software è ricercata anche da industrie di medie e grandi dimensioni che operano in diversi ambiti, tra cui i settori meccanico e delle telecomunicazioni”

D: Ci sono ancora posti disponibili?

E’ ancora possibile, fino al 24 febbraio iscriversi al corso, che è completamente gratuito rivolgendosi alla segreteria della scuola (Tel. 0171-693760 o scrivendo una mail a andrea.devoto@afpdronero.it). Inoltre mettiamo a disposizione personale specializzato per un colloquio orientativo finalizzato ad acquisire informazioni sul percorso formativo e sugli sbocchi occupazionali.”