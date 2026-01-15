Conto termico 3.0, a Roreto un convegno per capire i nuovi incentivi: già 370 iscritti

Da gennaio, con l’entrata in vigore del nuovo Conto termico 3.0 imprese, privati e amministrazioni pubbliche possono accedere a un sistema di incentivi completamente rinnovato per interventi di efficienza energetica e produzione di energia termica, esclusivamente da fonti rinnovabili. Si tratta di un’importante novità, destinata a cambiare il modo di investire in efficienza energetica nell’ottica della sostenibilità, tra transizione energetica, attenzione all’ambiente (e al risparmio), riduzione delle emissioni. Come previsto dal Green Deal europeo.

Se ne parlerà in un convegno dal titolo “La nuova era degli incentivi: Conto termico 3.0” in programma martedì prossimo, 20 gennaio, dalle 16,30, nell’auditorium di Banca di Cherasco, in via Bra 15 a Roreto. Obiettivo: approfondire, con la platea di addetti ai lavori e imprese, prospettive, novità e aspetti tecnici, normativi e fiscali del nuovo incentivo statale a pochi giorni dalla sua entrata in funzione.

L’incontro è in collaborazione con Gemini Project di Alba, Fresia Alluminio di Volpiano (To), Bdo e Starter Studio di Torino. Inoltre, a conferma dal valore tecnico e strategico dell'appuntamento, l'evento ha ottenuto il riconoscimento dei crediti formativi professionali per il Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati, per l’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori e per l’Ordine dei Periti industriali. Sono 370 i professionisti che si sono già iscritti per seguire online il convegno.

Danilo Rivoira, vicedirettore di Banca di Cherasco, spiega: “Una misura decisiva per il prossimo futuro, che si rivolge a privati e pubbliche amministrazioni: occorre pianificare adesso gli interventi per accedere a un incentivo a fondo perduto, erogato direttamente dal Gse, il gestore nazionale dei servizi energetici, per una vasta gamma di interventi di efficienza energetica e produzione termica da rinnovabili. Si applica su edifici esistenti di imprese, enti locali, privati: sia prime che seconde case, ma anche uffici, negozi, alberghi, enti del terzo settore. Programmare a inizio anno un incontro del genere, mettendo insieme competenze tecniche e conoscenze normative, permetterà a imprenditori e tecnici di capirne di più sulla misura e sfruttarla al meglio. L’efficienza energetica è oggi uno dei più importanti fattori per le imprese che vogliono investire nel futuro e nella sostenibilità dei propri stabilimenti”.

Il programma: dopo i saluti istituzionali del presidente di Banca di Cherasco Giovanni Claudio Olivero, ci sarà un’introduzione dell’europarlamentare cuneese Giovanni Crosetto, poi le relazioni di Roberto Berutti (da anni a Bruxelles prima come componente della Rappresentanza permanente dell’Italia presso la Ue, poi nella Commissione Europea), l’architetto Fabrizio Polledro (Starter Studio di Torino), Thomas Candeago (Bdo di Torino, che parlerà degli aspetti fiscali e normativi del conto termico 3.0), Giancarlo e Aldo Scarzello (Gemini Project srl, Alba) e Valentino Fresia (amministratore delegato di Fresia Alluminio spa di Volpiano). Per concludere una tavola rotonda con Silvio Vezza (Esco Arcoservizi spa di Torino, società del gruppo CMB specializzata in servizi energetici), Andrea Belluzzo (amministratore delegato della B.M. di Pianezza, che opera nelle costruzioni meccaniche di precisione) e Danilo Rivoira (parlerà della gestione finanziaria di questo tipo di interventi).

Ancora Rivoira: “La misura prevede un portale dedicato e nel dibattito, con iscritti anche da fuori regione, porteremo soluzioni concrete pratiche per imprese e territorio. La misura era molto attesa dagli addetti ai lavori anche perché aumenta il raggio d’azione degli interventi dopo il fisiologico rallentamento dei vari bonus casa. Il legislatore nazionale ha rispetta finora la programmazione e gli annunci, con un meccanismo di rimborso del beneficio che andrà a sostituire i crediti fiscali molto usati in passato”.

In allegato la locandina del convegno.