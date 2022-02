14 febbraio, i Radicali consegnano preservativi al sindaco e agli assessori del Comune di Cuneo

Filippo Blengino, Alexandra Casu, e Tarquini Sabatino dell'Associazione Radicali Cuneo - Gianfranco Donadei, in occasione della giornata Mondiale del Preservativo abbinata alla festività di San Valentino, hanno consegnato preservativi classici penieni e vaginali al sindaco Federico Borgna, agli assessori e al presidente del Consiglio comunale di Cuneo.

Lo scopo dell'iniziativa è insistere, coinvolgendo l'amministrazione comunale, sulla fondamentale necessità di diffondere la conoscenza del preservativo vaginale per la prevenzione di malattie sessualmente trasmissibili nel sesso orale.

Insieme "all'omaggio", consegnata anche una lettera nella quale i tre radicali scrivono: "Chiediamo all'Amministrazione di attivarsi affinché almeno le farmacie comunali siano rifornite non solo dei conosciutissimi profilattici e condom, ma anche dei molto meno noti preservativi per genitali femminili e dei "Dental Dam", quasi introvabili nei supermercati, in farmacia e nei distributori. Ribadiamo poi la necessità che i preservativi godano di un'Iva agevolata al 4%, e non al 22% come i beni di lusso. Per prevenire le malattie sessualmente trasmissibili, anche il Comune può fare molto!"