Ancora un recupero infrasettimanale per Cuneo, mercoledì a Motta

Dopo il turno di riposo della 7^ giornata, la Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo si prepara a recuperare la gara contro Motta di Livenza, in programma per mercoledì 23 febbraio alle ore 20.00 al PalaMare di Caorle. Ben due gli incontri di questa stagione già disputati contro i biancoverdi, all’andata e nei quarti di Coppa Italia, sempre in casa dei cuneesi e dove entrambe le volte Botto e compagni si sono aggiudicati il match. Questa volta saranno i biancoblù ad essere in trasferta.

Partita importante per restare nella parte alta della classifica; i cuneesi in questo momento sono al 4° posto con 33 punti e 17 giornate all’attivo, a -2 da Castellana con una giornata in più disputata e a +5 da Reggio Emilia sotto di una giornata rispetto ai biancoblù.

In vista del match, ecco le parole di Alessandro Preti: « Motta è una squadra piena di giovani interessanti che vorranno sicuramente fare bene e soprattutto vendicare le due sconfitte subite in casa nostra. Loro in casa hanno poi ottenuto sempre buoni risultati, quindi noi dovremo mettercela tutta; veniamo da una situazione complicata con l’assenza di Pedron. Questa settimana gli allenamenti con Filippi titolare stanno andando in crescendo, abbiamo trovato un equilibrio e vogliamo dimostrarlo anche sul campo, per riprendere fiducia».

La partita sarà trasmessa live sul canale YouTube di Volleyball World -> https://youtu.be/qjW38LA7bjw .