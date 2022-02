Con Trinità salgono a cinque le panchine rosse della Fnp CISL di Cuneo

E siamo a cinque! Dopo Cuneo, Bene Vagienna, Garessio e Bra, anche Trinità da sabato 26 febbraio avrà la sua panchina rossa nell'ambito della iniziativa della Federazione Nazionale Pensionati CISL "Una panchina al mese, perchè un giorno solo non basta".

La "maratona" è iniziata martedì 14 settembre 2021, con l’inaugurazione della panchina adottata insieme al Centro antiviolenza cooperativa Fiordaliso in contrada Mondovì a Cuneo.

L’iniziativa prevede che i Comuni della provincia mettano a disposizione una panchina già presente nelle loro città - o ne posizionino una ex novo - da dipingere di rosso, colore ormai simbolo della battaglia contro la violenza di genere.

“Il progetto è nato durante la pandemia. Ci siamo chiesti come proseguire la nostra attività in sicurezza e ci è venuta in mente un’iniziativa da fare all’aperto. Ci sono stati da subito grande collaborazione e interesse."

Lina Simonetti, segretaria organizzativa Fnp Cuneo illustra: "Due punti fermi del progetto sono: andare oltre alle sole due ricorrenze dell’8 marzo e del 25 novembre per ricordare la piaga della violenza di genere, proponendo un'attenzione e un attivismo costanti durante l'anno; e fare parte attiva del percorso il mondo maschile, affinchè sia complementare nel proporre e attuare il cambiamento culturale di questa battaglia di civiltà!"