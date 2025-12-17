 / Attualità

Attualità | 17 dicembre 2025, 19:35

A Piasco un nuovo defibrillatore donato dalla Bene Banca

Salgono a quattro i Dae sul territorio comunale, per garantire interventi rapidi e maggiore equità nel paese della Valle Varaita

La sindaca di Piasco Stefana Dalmasso con Mattia Trotta, direttore della Bene Banca, che ha donato il nuovo defibrillatore

Salgono a quattro i defibrillatori presenti a Piasco: davanti al Municipio, dalla chiesa di Sant’Antonio, nella palestra comunale e ora anche alla Sala Polivalente in via Umberto I.

La sindaca Stefania Dalmasso desidera ringraziare la Bene Banca e Mattia Trotta, direttore della filiale del paese, per la donazione del nuovo defibrillatore installato davanti alla Sala Polivalente.

I Dae (Defibrillatori automatici esterni) – afferma la sindaca – oltre che essere utili come dispositivi salvavita, in territorio come Piasco sono una questione di equità territoriale perché i tempi di arrivo del 118 possono essere più lunghi rispetto alle aree urbane e la distanza dagli ospedali rende i primi minuti decisivi”.

