Da Fondazione Crc 128 mila euro su venti richieste per progettazione Pnrr

Il CdA della Fondazione CRC ha deliberato il sostengo a 20 progettualità presentate sul Bando Progettazione PNRR e su due altre misure del Bando Attrazione Risorse, attivo da fine gennaio: questi progetti, se approvati nell’ambito del PNRR e degli altri bandi, potranno attrarre in provincia di Cuneo risorse per oltre 20 milioni di euro di investimenti.



Il sostegno si articola su 3 assi:



Bando Attrazione Risorse - Progettazione PNRR: 17 progetti sostenuti con 109 mila euro di contributi (risorse potenzialmente attratte pari a oltre 18 milioni di euro)



Bando Attrazione Risorse Europee - Misura Progettazione: 1 progetto sostenuto con un contributo di 7.000 euro (e risorse potenzialmente attratte pari a 500 mila euro)



Bando Attrazione Risorse Nazionali e Regionali - Misura Progettazione: 2 progetti con un contributo di 12 mila euro (e risorse potenzialmente attratte pari a 2 milioni di euro)





“La Fondazione intende sostenere in maniera puntuale le progettualità candidate dal territorio per accedere ai fondi messi a disposizione dal PNRR e dai bandi europei, nazionali e regionali. Con questa prima delibera, a poco più di un mese dalla pubblicazione del bando, diamo una risposta rapida agli enti che si sono mossi per sfruttare appieno queste opportunità, candidando iniziative che potranno attirare sul territorio provinciale oltre 20 milioni di euro di risorse” dichiara Ezio Raviola, vice presidente della Fondazione CRC.





Gli elenchi completi dei contributi deliberati sono a disposizione sul sito web della Fondazione www.fondazionecrc.it

In allegato l’elenco completo dei contributi deliberati.