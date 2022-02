Creò sito civetta di compagnia assicurativa per inscenare una truffa: condannata a quattro mesi

Una truffa pensata ad hoc, quella messa a punto da I. A., condannata dal Tribunale di Cuneo a 4 mesi di reclusione e mille euro di multa.



Secondo l’accusa, aggravata dalla minorata difesa mediante sostituzione di persona, in concorso con terzi (rimasti ancora da indentificare), la donna aveva ideato un sito civetta, vale a dire un sito web di copertura, utilizzando indebitamente la denominazione della “Verti Assicurazione”, parte civile nel procedimento.



L’imputata, si è messa in contatto con la vittima, un uomo residente a Villanova Mondovì, persona offesa (non costituita parte civile), che intendeva assicurare la propria autovettura: “Nel novembre 2018 stavo cercando una nuova assicurazione online – ha riferito l’uomo davanti al giudice –. Avevo trovato il sito della Verti. Mi è stato mandato il preventivo tramite e-mail mentre ho ricevuto i dettagli per il pagamento via Whatsapp. Ho effettuato un bonifico su una carta prepagata. Una volta terminata l’operazione ho ricevuto un’altra e-mail con la polizza: controllando attentamente ho scoperto che i dati anagrafici erano sbagliati. Ho chiamato la Verti Assicurazione al numero verde e ho scoperto che non ero assicurato. Sono stato truffato per 340 euro”.