Dal 1° marzo il Comune di Cuneo diventa RAO: verificherà l'identità per l'ottenimento dello SPID

Dal 1 marzo il Comune di Cuneo offre ai cittadini residenti la possibilità di ottenere un account SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), valido a livello nazionale, che consente di accedere ai servizi online della pubblica amministrazione italiana e dei privati aderenti.



Il Comune sarà infatti una RAO (Registration Authority Officer), ovvero un soggetto incaricato alla verifica dell'identità personale dei cittadini che vogliono dotarsi dello SPID (nota: una volta ottenuta l’identificazione personale, l’utente dovrà poi provvedere autonomamente a dotarsi di un profilo SPID tramite i fornitori di identità - identity provider - SIELTE o Poste Italiane)



Lo Sportello RAO SPID sarà ubicato presso lo Sportello n.1 dell’ Anagrafe, al primo piano di Palazzo Comunale (in via Roma 28) che opererà, almeno inizialmente, il mercoledì mattina dalle 9 alle 11 (solo su appuntamento).



Il cittadino dovrà prenotare autonomamente l'appuntamento.



Per espletare la procedura, gli utenti devono avviare la procedura di richiesta dello SPID con i fornitori di identità (identity provider) SIELTE o Poste Italiane. Lo sportello comunale provvederà a verificare l'identità personale dei cittadini (italiani, comunitari o stranieri titolari di permesso di soggiorno e residenti in Cuneo) che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che vogliano dotarsi dello Spid.



Il servizio è gratuito. La verifica dell'identità viene effettuata immediatamente; il cittadino potrà completare la richiesta dello SPID entro 30 giorni collegandosi agli Identity Provider che accettano il riconoscimento tramite Sportello Pubblico.



Documenti e informazioni che serviranno per attivare la procedura per i cittadini residenti:

. documento di identità originale in corso di validità (carta di identità, passaporto o patente di guida - non saranno accettate copie)

. tessera sanitaria con il codice fiscale in corso di validità

. indirizzo e-mail personale (sul quale si riceverà un messaggio contenente le istruzioni per l’attivazione delle proprie credenziali Spid - non usare indirizzi di lavoro o altre e-mail che un giorno potrebbero non essere più accessibili)

. numero di telefono cellulare personale utilizzato normalmente (da utilizzare per attivare le proprie credenziali Spid)



L’operatore, compilata la richiesta, consegnerà un documento contenente la prima parte del Codice di Attivazione. Contestualmente il sistema invierà una mail all’indirizzo comunicato con la seconda parte del Codice di Attivazione ed il Pacchetto di Attivazione in allegato. Il cittadino da casa potrà completare la procedura per richiesta SPID scegliendo l'Identity Provider (entro 30 giorni).