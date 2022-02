Collezionismo cartaceo: consigli utili per trovare preziosi documenti d’epoca

Per gli appassionati di documenti d’epoca e opere su carta è diventato sempre più difficile, negli ultimi anni, riuscire a reperire il materiale presso le rivendite fisiche specializzate. Molti negozi infatti non esistono più e l’unica alternativa, oltre agli storici mercatini, è rivolgersi al mondo web.Cercare su siti e apppuò rappresentare un grande vantaggio, in quanto online si può avere accesso a molti più oggetti simultaneamente, ma può allo stesso tempo può risultare complesso orientarsi data la grande varietà di operatori esistenti online.

Vediamo allora insieme alcuni consigli utili per arricchire la propria collezione in modo semplice e sicuro.

Conoscere in prima persona. Lo studio del documento e del suo contesto storico, può fornire elementi preziosi per valutare il documento che si vuole acquistare, e sicuramente contribuisce a rafforzare il giudizio sull’opportunità dell’acquisto.Un’altra ottima strategia è quella di frequentare abitualmente fiere e mercatini, gallerie e mostre per affinare il proprio sguardo;

Acquistare ciò che piace veramente. Acquistare un documento che ci parla, che ci emoziona veramente, senza cedere troppo alle suggestioni della moda, permette di costruire una collezione che rispecchi le proprie passioni e circondandosi di oggetti che ci accompagnino nel tempo;

Controllare le quotazioni. Verificare le valutazioni di oggetti simili, e confrontarle con quelle del documento che si desidera acquistare e,in caso di grossi scostamenti positivi o negativi, chiedere informazioni al venditore che ci espliciterà le peculiarità di pregio o difetto che hanno un impatto sulla quotazione del documento;

Acquistare da venditori in grado di garantire l’autenticità del materiale. Sono da preferire i venditori in grado di rilasciare regolare ricevuta e che, all’occorrenza, possano emettere una certificazione di autenticità del documento;

Pensare in termini di lungo periodo il materiale cartaceo d’epoca costituisce anche una forma d’investimento con interessanti margini di rendimento. Fotografie vintage, autografi e manoscritti sono oggetti tendenzialmente unici, le cui quotazioni tendono ad incrementare, consentendo al collezionista o investitore di marginalizzare un profitto ricollocandoli sul mercato.

Investire con oculatezza e acquistare il meglio in funzione del budget.Stabilire un budget mensile o annuale da investire nell’arricchimento della propria collezione, evita di farsi prendere dall’emozione o dalla pressione di concludere l’affare.

ICharta: l’e-commerce di riferimento per il collezionismo cartaceo

Il primo passo da compiere per evitare inutili rischi è quello di trovare un e-commerce online che sia specializzato nella vendita di oggetti di collezionismo e che sia affidabile. Il più consigliato in Italia è sicuramente ICharta: un portale che rappresenta una garanzia, all’interno del quale è possibile trovare un ampissimo catalogo ed acquistare il materiale in totale sicurezza. In questo shop online la gamma di documenti spazia spaziano dagli incunaboli alle fotografie, passando per i manoscritti, le edizioni a stampa, gli autografi, le cartoline di grandi illustratori del ‘900, i manifesti, le locandine, gli spartiti musicali, le diapositive, negativi fotografici, la cartografia, le raccolte epistolari di particolare interesse culturale, archivi privati.Tutto il materiale è selezionato, valutato e catalogato da esperti archivisti e paleografi.

Su Icharta.com troviamo ad esempio,lettere, manoscritti e autografi di varie famiglie nobili del cuneese: Cordero di Montezemolo, Taparelli, Saluzzo di Pradleves, Salmatoris, Vacca di San Michele, Malabaila, Provana; moltissime cartoline paesaggistiche che documentano la storia e il turismo del territorio dal 1900 al 1960 e ancora lo sport con le fotografie dei ritiri di Juventus e Torino negli anni '60, dei campioni come Sivori e altri. Troviamo inoltre documenti storici riguardanti; il territorio delle Langhe e il settore vitivinicolo, interessanti fotografie storiche della scuola enologica, etichette d'epoca, listini originali d'epoca, fatture illustrate (degli stabilimenti Cinzano a Santa Vittoria, Barolo, Alba, Canale, Santo Stefano Belbo), e una variegata ritrattistica delle zone di Alba, Bra, Saluzzo, Mondovì, Savigliano, Fossano, Cherasco.

Possibilità di reso: un dettaglio importante

È importante ricordare che nella vendita a distanza, come si configura la vendita online, ogni acquirente può esercitare il diritto di recesso entro 14 giorni dalla ricezione dell’articolo e questo vale anche sugli oggetti di collezionismo cartaceo. In tal modo, si ha anche una sicurezza in più: si può verificare l’autenticità della merce, visionarla personalmente e toccarla con mano.

Modalità di confezionamento e spedizione

Un altro dettaglio da non sottovalutare quando si acquistano oggetti di collezionismo cartaceo online sono le modalità di confezionamento e di spedizione previste dal venditore. ICharta è oggi un punto di riferimento sia in Italia che all’estero per l’attenzione che viene posta durante la fase di confezionamento ed invio del materiale.

Garanzia del venditore

Punto di forza di ICharta è sicuramente anche l’affidabilità dell’azienda che propone solo materiale di provenienza verificata, del quale garantisce all’occorrenza l’autenticità mediante apposito certificato aziendale.