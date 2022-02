Roburent, bilancio di metà mandato per il sindaco Giulia Negri

Tempo di bilanci per il sindaco Giulia Negri, giunta a metà del suo primo mandato alla guida del Comune di Roburent.

"Sono stati due anni e mezzo impegnativi. La situazione ereditata dalle precedenti amministrazioni era disastrosa, non ci aspettavamo certo di trovare il bilancio comunale in disavanzo di € 240.000,00. Nonostante questo siamo riusciti ad ottenere diverse soddisfazioni" - spiega il sindaco.

La prima promessa fatta agli elettori è stata mantenuta: tutte le opere ed i lavori realizzati durante la prima parte di mandato sono stati eseguiti esclusivamente grazie ai soldi ottenuti partecipando a bandi e finanziamenti erogati a fondo perduto, senza attingere a risorse comunali.

"Abbiamo sostituito i giochi nel giardino della scuola per l’infanzia; sistemato le strade e le aree di sosta comunali ripristinando frane ed asfalti;" - prosegue il primo cittadino - "migliorato la raccolta dei rifiuti, la cura e la pulizia del territorio comunale; ottenuto il ripristino del servizio di collegamento tramite pullman anche la domenica; completato la riqualificazione dell’ illuminazione pubblica; ridotto l’aliquota IMU; avviato il progetto di recupero e ripristino delle aree picnic e dei sentieri; ridefinito, correggendolo ed implementandolo, il progetto per l’innevamento artificiale sui Monti Alpet e Colmè, per cui è stato avviato l’iter di approvazione definitiva".

Nonostante tutte le difficoltà della pandemia, che hanno costretto alla chiusura molte residenze per anziani, sul territorio comunale è stato preservato il presidio.

"Siamo riusciti a mantenere la residenza per i nostri anziani" - spiega il sindaco - che continuerà ad accoglierli, nonostante durante gli ultimi due anni, ci siano stati innumerevoli pressioni per chiuderla".

LAVORI IN PROGRAMMA

"Ci sono tanti progetti per il 2022, tutti finanziati con risorse esterne: il ripristino e la sistemazione della frana del piazzale Colmè (presente da diversi anni) e della strada che da San Giacomo, passando per i Vernagli, porta alla Pra di Roburent e fino a Costacalda, la ristrutturazione e messa in sicurezza dei cimiteri di Roburent, San Giacomo e Prà; la sistemazioni di altre strade comunale e la realizzazione di un campo da padel a Roburent. Inoltre si provvederà alla sostituzione di tutti i dispositivi informatici del Comune e all'installazione delle attrezzature necessarie per i collegamenti da remoto e la trasmissione in diretta streaming dei consigli comunali; infine verranno installate anche una serie di attrezzatura per esercizi fitness all’aperto nei giardini comunali di San Giacomo".

Parallelamente è stato portato avanti anche un progetto di contenimento delle voci di spesa del bilancio comunale realizzato riorganizzando gli uffici; rinegoziando i mutui sottoscritti dalle precedenti amministrazioni (abbassando il tasso dal 6% al 3%); rinnovando i contratti di fornitura dei servizi.

"Il risparmio ottenuto" - prosegue Negri - "ci ha consentito il rientro, con un piano di ammortamento triennale, del disavanzo ereditato, pur continuando a garantire ai cittadini tutti i servizi necessari. E’ stata avviata anche un’importante azione di recupero delle imposte e tasse comunali evase dai contribuenti da oltre 15 anni e per le quali non era mai stata intrapresa alcuna azione di riscossione coattiva. Questo ci fa ben sperare per il futuro del bilancio comunale".

"Nei prossimi mesi" - conclude il sindaco - "riusciremo anche ad aprire lo sportello del cittadino che, con la propria collocazione al piano terra dell’edificio comunale, consentirà anche ai soggetti portatori di disabilità di poter accedere agli uffici comunali. Ultimo, ma non ultimo, il progetto di rilancio va avanti anche se ha subito un rallentamento dovuto alla pandemia da covid – 19. E’ in corso di realizzazione lo studio di fattibilità del progetto che verrà divulgato non appena completato."