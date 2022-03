A Ormea "Pane e rose": una mostra omaggio alle donne di ieri e di oggi

E' un omaggio alle donne di ieri e di oggi la mostra "Pane e rose" che inaugurerà questo fine settimana ad Ormea.

Il titolo dell'esposizione riprende lo slogan "bread and roses" nato in occasione sciopero delle lavoratrici dell'industria tessile che avvenne nel 1912 a Lawrence, in America: una lotta per avere un congruo trattamento salariale e condizioni lavorative adeguate, ma anche per poter avere il diritto di godere della bellezza delle piccole cose, come le rose.

"Le ragazze di Ormea" hanno deciso di festeggiare l'8 marzo con un'esposizione che sarà un omaggio alle donne del territorio che, con il loro lavoro, dai primi del '900 ai giorni nostri, hanno contribuito e contribuiscono al benessere della collettività.

La mostra, allestita presso la Casa delle Meridiane, si sviluppa in tre momenti: fotografie e oggetti d'epoca che raccontano il lavoro delle donne fino al 1940 circa, i manufatti (pizzi, tessuti, ricami) e infine la contemporaneità. Tra gli oggetti esposti anche un tessuto dipinto realizzato dalla pittrice inglese Jane Knapp, residente a Quarzina: una stampa di circa 2,40x1,20metri, dal sapore Rinascimentale, creata per conto di una importante ditta inglese.

"Tutti gli oggetti esposti, dalle fotografie ai tessuti, celano e raccontano le storie del nostro passato" - spiegano le organizzatrici - "sono pezzi molto particolari, raccoglierli per esporli al pubblico è stato come riaprire il baule dei ricordi. In questo periodo in particolare vogliamo dare un messaggio di speranza e condivisione attraverso la riscoperta del bello e delle piccole cose".

La mostra si terrà dal 3 al 13 marzo sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 17.30 presso la casa delle Meridiane in via Roma.